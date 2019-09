Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledžis alustati täna uut õppeaastat uue direktoriga, kelleks on kolledži senine arendusdirektor Mare Roosileht. Uue juhi eesmärk on arendada koolis senisest rohkem teadustegevust.

Kohtla-Järvel asuva TTÜ Virumaa kolledži tänasel avaaktusel toonitas sel nädalal ametisse nimetatud kooli direktor Mare Roosileht, et eesmärk on tõsta kolledžis antava hariduse kvaliteeti, et kool oleks aina atraktiivsem ka üliõpilastele väljastpoolt maakonda. Õppejõudusid tahetakse kooli meelitada teadustegevuse hoogustamise kaudu.

Telemaatika ja arukate süsteemide eriala teise kursuse üliõpilane Rudolf Aleksander Rooden ütles, et kooli valikul oli üks kriteeriume see, et koolis on võimalik omanda tööd tagav erialal. Lisaks muudab kolledži atraktiivseks individuaalne lähenemine õpilastele.

TTÜ Virumaa kolledži ruume hakkavad kasutama ka pühapäeval avatava Kohtla-Järve riigigümnaasiumi õpilased. Põhjuseks see, et gümnaasiumis on õpilasi rohkem, kui nende uus õppehoone mahutab.

Virumaa kolledžis õpib kokku 500 üliõpilast. Neist 35 protsenti on pärit väljastpoolt Ida-Virumaad.