Iisraeli president kohtus Ammanis Jordaania kuningaga

"Eelmisel nädalal kohtusin ja pidasin väga pika vestluse Jordaania kuningaga. Viibisin tema palees terve õhtu. See oli suurepärane kohtumine," ütles Herzog laupäeval Iisraeli televisioonis edastatud intervjuulõikudes.

Terve usutlus avaldatakse pühapäeval.

"Jordaania on meie jaoks väga oluline riik. Mul on tohutu lugupidamine kuningas Abdullahi vastu, kes on suurepärane juht ja väga oluline piirkondlik tegija," sõnas Herzog muu hulgas.

Palestiina Omavalitsuse juht Mahmud Abbas kohtus neljapäeval Kairos Egiptuse presidendi Abdel Fattah al-Sisi ja Jordaania kuningaga, et arutada Jeruusalemmaga seonduvat.

Abbas mõistis hukka juudiasunike agressioonid Iisraeli relvajõudude kaitse all, viidates palestiinlaste ähvardamisele väljasaatmisega Iisraeli annekteeritud Ida-Jeruusalemmast, edastas Palestiina uudisteagentuur WAFA.

Egiptuse ja Jordaania juhid kinnitasid toetust Abbasile.