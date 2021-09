Kaitsevägi on vajadusel valmis saatma pioneerid piiritõkkeid rajama

"Kaitsevägi on alati valmis Eestit sõjaliselt kaitsma ja ka toetama teisi jõustruktuure nende ülesannete täitmisel, kui seda peaks vaja minema," ütles kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem.

"Juhul kui kaitseväelt taotletakse tuge, siis oleme valmis panustama kõigi meil olevate võimekustega, olgu see siis politsei- ja piirivalveameti toetamine piiride üle kontrolli hoidmisel või kas või meie reservvõimekuste, näiteks pioneeripataljonide, rakendamine riigipiiri kohandamisel, et seda oleks lihtsam kontrollida," kinnitas kaitseväe juhataja.

Viimastel kuudel on tuhanded migrandid ületanud Valgevene piiri Leetu, Lätti ja Poola. Balti riigid, Poola ja mitmed teised maad on seisukohal, et tegemist on hübriidrünnakuga, millega Valgevene režiim survestab naabreid illegaalse migratsiooniga.