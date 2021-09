Suurim teisest sambast väljamakstud summa oli üle 440 000 euro

Pensionikeskuse juhatuse liige Kristi Sisa rääkis "Terevisioonis, et pärast tulumaksu maha arvamist kanti inimeste kontodele kokku üle ühe miljardi euro. Riik sai tulumaksuna 265 miljonit eurot.

"Kõige väiksem summa oli alla euro ja suurim summa üle 440 000 euro. Keskmine oli 7200 eurot."

Sisa selgitas, et 98 protsenti maksetest olid Eesti sisesed maksed, mis liiguvad kiiresti ja laekusid inimeste arvetele kiiresti. Välismaksete puhul võib raha kontole jõudmine võtta veidi enam aega.

"Kui võtame aluseks tulumaksu eelse summa 1,3 miljardit, siis kõige enam maksti välja Swedbanki fondidest, üle 600 miljoni euro ehk 45 protsenti mahust. Järgnesid LHV ja SEB," ütles Sisa.

Ta lisas, et raha väljavõtjad olid pigem keskealised ja natuke rohkem oli väljavõtjate seas ka naisi. Ta lisas ka, et inimesi üllatas, et kontole tulnud summad olid nii suured.

"Turud on läinud üles ja saime mitmeid kõnesid, kus inimesed imestasid, et nad nii palju raha kontole said. Küsiti, et kas tulumaksu siis maha ei võetud, aga tegelikult sai võetud küll."

Sisa märkis, et nüüdseks on pensioni teisest sambast lahkumise hoog vaibunud.

"Täpsemaid prognoose teeb rahandusministeerium, aga tundub, et hoog on vaibunud. Niisuguses mahus teisel perioodil, mis algas aprilli alguses ja lõppes juulis, enam lahkujaid polnud," sõnas pensionikeskuse juhatuse liige.