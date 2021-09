Delta variant pidurdab USA majanduse taastumist

Majandusteadlased eeldasid suve alguses, et edukas koroonaviiruse vastane vaktsineerimine kiirendab USA majanduse taastumist. Viiruse delta variandi kiire levik siiski nüüd pidurdab majandust.

Eksperdid vähendasid septembris majanduskasvu prognoosi, majanduslangust siiski ei oodata. Ettevõtjad jäävad ebakindlaks ja vähendavad investeeringuid.

Enam kui pool USA täiskasvanud elanikkonnast on täielikult vaktsineeritud. Uued piirangud tulid seetõttu paljudele ootamatult. Oxford Economic langetas septembris 2021. aasta kasvuprognoosi 7,5 protsendilt kuue protsendini. Mitmed teadlased hoiatavad, et kasv võib delta variandi tõttu jääda isegi väiksemaks.

"Miski pole hullem kui ootamine. Eeldasime, et piirangud lõppevad, nüüd on see küsitav," ütles konsultatsioonifirma KPMG LLP ökonomist Constance Hunter.

Ettevõtjad ja tarbijad kohanevad uuesti koroonapiirangutega. Ettevõtted tühistavad üritusi ja jätkatakse kaugtööd. Tarbijad kulutavad aga vähem.

Tarbijate nõudluse vähenemine võib samuti vähendada inflatsiooni, teatas The Wall Street Journal.

Augustis loodi USA-s 235 000 uut töökohta. Juunis ja juulis loodi aga kaks miljonit uut töökohta.

Tarbijausalduse indeks langes augusti lõpus kümne aasta madalaimale tasemele. Ka tarbijad on mures delta variandi ja inflatsiooni pärast.

USA föderaalsed valitsusasutused venitavad samuti kaugtöö lõpetamisega. Valitsuse eeskuju jälgivad ka eraettevõtted.

"Ootasime septembrit. Nüüd aga ootavad kõik, et näha kuidas delta variant edasi levib," ütles Washingtonis asuva kohviku omanik Mark Warmuth.

Kontorite taasavamisest loobusid augustis ka suured ettevõtted. Nende hulgas näiteks Apple, Amazon ja Wells Fargo & Co.

Mitmed omavalitsused kehtestasid augustis uuesti maski kandmise kohustuse. See piiras tunduvalt turismi- ja teenindussektori taastumist.

Augustis palus Hawaii osariigi kuberner reisijatel koju jääda. Hawaii on turistide seas populaarne. Augustis oli turistide arv aga 34 protsenti väiksem kui 2019. aastal.

USA tööstuse taastumist piiravad ka tarnehäired. Autofirmad Ford ja General Motors teatasid eelmisel nädalal, et peatavad osa tootmisest. Aasias on koroonaviiruse tõttu suletud mitmed sadamad ja vajalikud komponendid ei jõua USA-sse.

"Taastumine jätkub, kuid aeglasemalt, kui me ootasime," ütles analüüsifirma IHS Markit ökonomist Joel Prakken.

Augustis teatas vähemalt 1,5 miljonit ameeriklast, et nad ei otsi koroonaviiruse epideemia tõttu tööd.

"Eelmise aasta ebakindlus hakkab tagasi tulema," ütles Columbia ülikooli ökonomist Stephan Meier.

Mitmed ettevõtted on siiski endiselt optimistlikud. Virginia osariigi ehitusteenuste firma Bowman Consulting Group eeldab, et 2021. aasta müügikasv on vähemalt 12 protsenti.

"Oleme hõivatud kõikides valdkondades, välja arvatud büroohoonete projektid," ütles Bowmani juht Gary Bowman.

Kangete alkohoolsete jookide edasimüüja Brown-Forman Corp juhid ütlesid samuti, et delta variant pole nõudlust vähendanud.