Hiidlased on pettunud valitsuse otsuses piirangute kaotamisega viivitada

"Muidugi me oleks tahtnud valitsuse otsust leevendusteks," ütles Hiiumaa vallavanema asendaja Hergo Tasuja reedel ERR-ile.

Valitsus ei teinud neljapäeval koroonapiirangute leevendamise otsust Hiiumaa suhtes, ehkki peaminister Kaja Kallas oli sellise idee esitanud juba 13. septembril ning riigihalduse minister Jaak Aab ütles 17. septembril, et valitsus tegi põhimõttelise otsuse kaotada Hiiumaal ja teistel püsiasustusega väikesaartel maskikandmise kohustus ja leevendada piiranguid huviharidusele.

Aab ütles reedel ERR-ile, et valitsus soovib enne piirangute leevendamist näha piisavalt kõrget vaktsineerituse taset, kuid vaatab selle kõrval ka viiruse leviku, haiglate olukorra ja muid näitajaid. Valitsus teeb otsuse siis, kui jõutakse 70-protsendise täisvaktsineerituseni kogu elanikkonnast, märkis Aab, kuid ta rõhutas samas, et valitsus ei soovi seada väga konkreetset ja automaatselt toimivat lävendit, kuna siis võiks tekkida ka teistel omavalitsustel ootus, et selle numbrini jõudes kaovad piirangud automaatselt.

Keskerakondlane Aab lükkas tagasi ka väited, et tema parteil on koalitsioonipartneri Reformierakonnaga erinev lähenemine piirangute kaotamisele. "Mitte mingisuguseid erimeelsusi ei ole olnud," kinnitas ta reedel ERR-ile.

Hiiumaa vallajuht tõdes, et valitsuse segaste sõnumite järel on juba näha, kuidas need on vähendanud inimeste valmisolekut piiranguid järgida. Juba siis, kui esimene sõnum [piirangute võimalikust vähendamisest] tuli, oli märgata, et näiteks kauplustes vähenes maskikandjate osakaal, ütles Tasuja.

Tasuja rääkis ka, et neljapäeval kohtunud maakonna kriisikomisjon toetas maskikandmise kohustusest ja huvitegevuse piirangust loobumist. Huviharidust puudutavatest piirangutest loobumine tähendaks koroonaviiruse lähikontaktsete suhtes kehtivate piirangute võrdsustamist olenemata sellest, kas nad on sattunud lähikontaktseks koolis või huvihariduses.

Hiiumaal on täielikult vaktsineeritud 66,5 protsenti kogu elanikkonnast, Tasuja sõnul on 70-protsendisest tasemest veel puudu 300 vaktsineeritut.