Saarte vallavanemad suhtuvad koroonapiirangute lõpetamisse erinevalt

Kui Saaremaa ja Muhu vallavanem kalduvad toetama koroonapiirangute jätkumist ja Vormsi vallajuht jääb ettevaatlikuks, siis Ruhnu ja Kihnu tunnistavad, et piirangud neid suurt ei mõjuta, mistõttu võiks need ka tühistada.

"Otse ei kibele [piiranguid lõpetama]. Hiidlased on olnud kogukonnana vaktsineerimisel väga tublid. Nende protsendid on ikka väga muljetavaldavad, aga meil need kahjuks veel sinnani ei ulatu," rääkis Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk teisipäeval ERR-ile.

Peaminister Kaja Kallas tegi esmaspäeval valitsuse teadusnõukojale ettepaneku kaaluda Eesti kõrgeima vaktsineerituse tasemega maakonnas, Hiiumaal, koroonapiirangute tühistamist.

"Ja vaadates, kui valus kogemus meil eelmisest aastast koroonaga on, siis need otsused peavad siin olema küll väga hästi läbi mõeldud, et kas meil annab neid piiranguid sellisel kujul leevendada või mitte," lisas Tuisk Hiiumaa piirangute lõpetamise võimalust kommenteerides.

"Lisaks liigub meil veel ka üsna palju turiste. Olles läbi elanud eelmise aasta kevade ja suve alguse, siis mina neid piiranguid väga kiiresti maha ei võtaks. Antud hetkel ei ole nad ühiskonnale ka nii ahistavad. Me oleme kõik nendest väsinud, sellest ma saan aru. Aga kahjuks ei ole meie kogukond olnud ka nii tubli vaktsineerija, et see võimaldaks need maha võtta," tõdes Saaremaa vallavanem.

Muhu toetab Saaremaad

Sama leidis ka Muhu vallavanem Raido Liitmäe: "Me peame vaatama seda terve maakonna kontekstis – liiguvad ju Muhu inimesed Saaremaal ja Saaremaa inimesed sõidavad läbi Muhu ja külastavad Muhu kauplusi ja ettevõtteid."

"Hiiumaa on üks saar, aga meie maakond koosneb mitmest saarest ja eks need inimesed siin segunevad. Ehk et meil peaks seda maakonna lõikes ja natuke komplekssemalt vaatama," rõhutas Liitmäe.

"See on raske teema, eks valitsuse nõustajad peavad siin oma argumendid välja ütlema. Eks iga erisus tekitab ju ka teistes küsimusi," lisas Muhu vallavanem.

"Aga kõiki asju kohe tühistama rutata Muhus oleks võib-olla ennatlik," leidis Liitmäe.

Vormsi näeb nii poolt- kui vastuargumente

Vormsi vallavanem Ene Sarapuu tõdes, et koroonapiirangute tühistamises oleks nii positiivseid kui ka negatiivseid külgi.

"Ühest küljest küll, aga teisest küljest ka mitte, sest saartel käib ka väga palju külalisi, kelle kohta meil ju andmed puuduvad," ütles ta vastuseks küsimusele, kas pooldab piirangute kaotamist.

"Kogukonna jaoks sisemiselt oleks see muidugi tore, et meil piiranguid ei oleks ja ma arvan, et meie saare vaktsineerimisprotsent on ka täna päris kõrge. Aga me ei tea ju oma külastajate tulemist ja minemist, seetõttu on see minu meelest selline kahe otsaga asi," rääkis Sarapuu.

"Me ei saa ka seda öelda, et siin saavad olla ainult saareelanikud ise, et siia teised ei tule. Eks me sõltume ju kõik – nii Hiiumaal kui ka Vormsil – mandri toimetamistest ja tegemistest," arutles ta. "Eks me arutame kohapeal ja oma perearstikeskusega seda olukorda. Ma ei ütle, et me [sellise sooviga valitsuse poole] ei pöördu, aga ma ei saa täna ka väita, et kohe jookseme pöörduma," ütles Vormsi vallavanem. "Oleme avatud kõigile võimalustele, mis meie elanikkonnale positiivsed on!" lisas ta.

Ruhnu ja Kihnu ei näe vahet

Nii Ruhnu kui ka Kihnu vallavanem tunnistasid, et koroonapiirangud saarte elu suurt ei mõjuta, kuna mõlema kogukonnad suhtlevad endiselt omavahel.

"Võib-olla Kihnus ja Vormsil see natuke mõjutab, aga meil elab aasta ringi 50–60 inimest, nii et ma ei näe probleemi ka praegu," ütles Ruhnu vallavanem Andre Nõu teisipäeval ERR-ile. "Meil on siin üks suur kogukond ja käime nagunii omavahel läbi, piirangud siia ei jõua. Aga kui käime mujal, siis teevad kõik nii, nagu tarvis on," kinnitas ta.

"Kuna me siin väikesaare peal oleme nagu üks küla, siis ega siin suuri piiranguid ei saagi rakendada – suuri üritusi pole, poed on pisikesed. Ühistranspordis – laevas ja lennukis – võib-olla on miski maskikohustus," tõdes Nõu.

Tema sõnul ei ole probleeme ka üheksa õpilasega Ruhnu koolis. Ehkki koolis on küll üks-kaks õpetajat vaktsineerimata, kes ei soovigi seda teha, siis nende tunde on ka kõigest üks-kaks korda nädalas.

Ruhnu vallavanema sõnul ei kontrollita ka saarele tulijaid, aga samas järgmise kaheksa kuu jooksul võib-olla tulebki saarele ainult sadakond võõrast inimest. "Ma ei tea, kas on mõtet neid testida?" küsis Nõu.

"Midagi dramaatilist me siin saarel lihtsalt ei näe, ei kohta ega tunneta, mujal küll," märkis Ruhnu vallavanem.

Kihnu vallavanem Ingvar Saare rääkis, et nende olukord sarnaneb Ruhnuga. "Meil ei ole [koroonapiirangute] mõjud suured, ma ei tea, kas sellest (piirangute tühistamisest – toim.) midagi muutuks," rääkis ta.

"Ma saan aru, et Hiiumaa on Kihnuga võrreldes palju suurem ja seal on neid kohti, kus piirangud võivad takistusi seada. Meie puhul täna, kui ka suvehooaeg on läbi, see otsest efekti vast ei annakski, kuna kool saab ju toimida ning ka huviringid toimivad," tõdes Saare.

"Aga me pooldame (piirangute kaotamist – toim.), kuna ka turismihooaeg on läbi ja piirangud siin igapäevaelus väga tunda ei anna, sest me nagunii käime omavahel läbi. Kas sellel otseselt just suurt efekti oleks, aga kui see otsus tehakse, siis loomulikult võiks Kihnus sama moodi teha," rääkis Kihnu vallavanem.

Ta tunnistas, et vallavalitsuses ei ole teemat küll otseselt veel arutatud.

Teadusnõukoda toetab piirangute lõpetamist Hiiumaal

Teadusnõukoja juht Irja Lutsar ütles teisipäeval ERR-ile, et nõukoda arutas peaminister Kallase ideed kaotada Hiiumaal koroonapiirangud ning toetab seda.

"Teadusnõukoda on juba varem öelnud, et piirangutevaba ühiskond võiks olla siis, kui 70 protsenti kogu elanikkonnast on täielikult vaktsineeritud ja 85 protsenti riskigruppidest. Kui Hiiumaal on need mõõdikud täidetud, siis teadusnõukoda seda kahtlemata toetab," rääkis Lutsar.

Terviseameti teisipäevahommikuste andmete kohaselt oli täisealiste vaktsineerituse tase Ruhnul 82,6 protsenti, Hiiumaal 78,7 protsenti, Muhus 77,2 protsenti, Vormsil 76,6 protsenti ja Saaremaal 68,1 protsenti.