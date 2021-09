Prantsusmaal jäi ajutiselt tööta 3000 vaktsineerimata tervishoiutöötajat

Kolmapäeval jõustus reegel, kus kõik riigi 2,7 miljonit tervishoiutöötajat peavad olema vaktsineeritud. Reegel kehtib kõigi arstide, õdede, kontoritöötajate ja vabatahtlike suhtes, teatas BBC.

Prantsusmaa tervishoiuminister Olivier Veran ütles, et enamiku töötajate leping peatati siiski ajutiselt.

"Paljud nõustuvad nüüd vaktsineerimisega, sest nad näevad nüüd, et vaktsineerimise kohustus on reaalsus," ütles Veran.

President Emmanuel Macron hoiatas juba 15. juulil, et tervishoiutöötajad peavad saama 15. septembriks vähemalt ühe vaktsiinisüsti. Vastasel juhul jäävad nad ametist ilma.

"Ma olen teadlik, mida ma teilt küsin. Ma tean, et olete selleks kohustuseks valmis. See on osa teie kohusetundest," ütles Macron.

Tuhanded tervishoiutöötajad siiski ei lasknud end vaktsineerida. Kardetakse tervishoiuteenuste katkestusi.

"Lõuna-Prantsusmaal ühes haiglas peatati 450 töötaja tööleping. Peame neid inimesi tööl hoidma, kuni leiame neile asendused," ütles kiirabiarst ja vasakpoolne parlamendisaadik Christophe Prudhomme.

Prantsusmaal on vähemalt ühe süsti saanud 90 protsenti täiskasvanud elanikkonnast. Riigis kehtivad ka karmid reeglid, kus inimestelt nõutakse avalikkes asutustes koroonapassi.