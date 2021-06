EKRE toel võttis parlamendirühm vastu Ungarit toetava avalduse

Eesti-Ungari parlamendirühm võttis EKRE saadikute häältega vastu avalduse, milles väljendab kahetsust, et Eesti ja mitmed teised Euroopa Liidu liikmesriikide valitsused seavad kahtluse alla Ungari õiguse anda lapsevanematele suurem voli rääkida kaasa laste seksuaalkasvatuses ning reguleerida seksuaalkurjategijate karistusi.

Riigikogu Ungari toetusavaldusele kirjutasid alla parlamendirühma liikmed Anti Poolamets, Siim Pohlak, Riho Breivel, Merry Aart, Jaak Valge, Urmas Reitelmann, Peeter Ernits, Helle-Moonika Helme, Ruuben Kaalep, Uno Kaskpeit, Kert Kingo, Leo Kunnas, Paul Puustusmaa (kõik EKRE liikmed). Avaldust ei toetanud Imre Sooäär (Keskerakond), Aivar Sõerd (Reformierakond) ja Helmen Kütt (SDE).

"Head suhted Ungari kui meie kindlameelse liitlasega peavad tuginema vastastikusele austusele, mitte liikmesriikide suveräänsust riivavatele avaldustele, millega liitus ka Eesti valitsus," seisab Eesti-Ungari parlamendirühma avalduses.

Eesti-Ungari parlamendirühma esimees Anti Poolamets (EKRE) ütles, et Ungaril on täielik õigus otsustada, kuidas on riigis korraldatud seksuaalkasvatus.

"Nende teemade üle otsustamisel ei ole mingit seost Euroopa Liidu lepingutega, mistõttu on Ungari parlamendi otsuseid ründavad avaldused tugevas vastuolus Euroopa Liidu enda põhimõtetega. Hollandi peaministri Mark Rutte ütlus, et Ungari tuleb põlvili suruda, meenutab teist poliitilist süsteemi ja sellise suhtumise aktsepteerimine tähendab kaugenemist demokraatiast," ütles Poolamets.

Ungari parlament võttis juuni keskel vastu seaduse, mis keelab homoseksuaalsuse propageerimise alaealisele.

Seadus võeti peaminister Viktor Orbani Fideszi partei enamusega parlamendis vastu 157 poolt ja ühe vastuhäälega. Opositsioon, välja arvatud rahvusliku Jobbiku saadikud, boikoteeris hääletust.

Ungari LGBTQ kogukond näeb selles oma õiguste mahasurumist ja võrdleb Venemaal rakendatud meetmetega.

Seadus ütleb, et seksuaalharidus ei tohi olla suunatud soolisele segregatsioonile, soomuutmisele või homoseksuaalsusele.