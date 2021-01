Komisjoni esimees Anti Poolamets põhjendas ettepanekute koondamist asjaoluga, et enamus opositsiooni esitatud muudatusettepanekuid ei ole seotud eelnõu eesmärgiga ega abielu mõistega. "Nende eraldi käsitlemine ei ole kohane ja mõistlik. Selgelt on näha, et tegemist on tahtega parlamendi tööd halvata. Seetõttu tuleb see obstruktsioon ületada ja sellest lähtudes otsustas komisjon abielu sõlmijate sooga seotud muudatused eraldi välja tuua ning ülejäänuid grupeerida üheks ettepanekuks," ütles Poolamets.

"Istungil toimunud muudatusettepanekute hääletamisel ei kasutanud opositsioon võimalust oma avantüür lõpetada ja jätta hääled andmata muudatusettepanekule, kuhu olid koondatud obstruktsiooni eesmärgil tehtud tuhanded ettepanekud. Kui see ettepanek ei oleks saanud nende hääli, siis ei saaks seda muudatuseettepanekut täiskogus hääletusele panna," selgitas Poolamets.

Komisjoni liige Kaja Kallas ütles, et tegemist on kõikide õigusnormide rikkumisega ja õigusriigi põhimõtete eiramisega. "Täna toimus põhiseaduskomisjonis põhiseaduse ja riigikogu kodu- ja töökorra seaduse räige rikkumine," ütles Kallas. "Komisjoni esimees ei viidanud oma põhjendustes ühelegi Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse paragrahvile, mis toetaks muudatusettepanekute grupeerimist ega lükanud ümber, et selline tegevus on seadusevastane."

No nii, rammisid seadusevastaselt läbi selle suurepärase rahvahääletuse eelnõu. Kolmapäeval suures saalis. — Kaja Kallas (@kajakallas) January 10, 2021

Komisjonis ei leidnud toetust ükski viiest muudatusettepanekust.

Komisjon ei toetanud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud ettepanekuid, mille eesmärk oli panna 18. aprillil rahvahääletusele küsimused "Kas abielu peab olema sõlmitud mehe ja naise vahel?", "Kas abielu võiks edaspidi sõlmida kahe inimese vahel, sõltumata nende soost?" ning "Kas abielu peab Eestis jääma ainult mehe ja naise vaheliseks liiduks?".

Neljandasse muudatusettepanekusse oli koondatud 5797 sotside fraktsiooni, Raimond Kaljulaidi, Helmen Küti, Lauri Läänemetsa, Heljo Pikhofi, Riina Sikkuti, Imre Sooääre, Oudekki Loone, Andrei Korobeiniku, Jaak Juske ning lisaks kõigi Reformierakonna liikmete ja fraktsiooni 3405 ettepanekut.

Samuti ei leidnud toetust Jürgen Ligi ja Heidy Purga ettepanek panna rahvahääletusele küsimus, "Kas abielu ei pea jääma Eestis mehe ja naise vaheliseks liiduks?".

Eelnõu teine lugemine rahvahääletuse korraldamiseks abielu mõiste küsimuses on kavandatud kolmapäevaks, 13. jaanuariks.

Poolamets möönis, et ettepanekute kokkusidumine pole seadusega kooskõlas

Põhiseaduskomisjon kogunes pühapäeval istungile, kus töövormiks oli hübriidistung.

Põhiseaduskomisjoni esimees Anti Poolamets (EKRE) ennustas enne istungit, et puhkeb hirmus lärm. "Ma ei tea, kas me kuulame seda lärmi kaks tundi või kolm tundi, seda ma ei tea," lausus ta.

Opositsioon kurtis laupäeval tekkinud takistuste üle, kui soovijad ei saanud sõna.

"Esiteks peaks üle vaatama protestid, mida on põhiseaduskomisjonile laekunud väga palju erinevate riigikogu liikmete poolt, kes ei ole saanud oma muudatusettepanekuid tutvustada, aga vaatame, mis siis koalitsiooni plaan on," ütles enne istungi komisjoni liige Kaja Kallas (Reformierakond).

Kogu riigikogu kompleksis valitses pühapäeval tüüne rahu, näha oli peamiselt neid, kes ruume uueks nädalaks valmis seadsid. Erakorraliselt oli tööle palutud aga IT-rahvas, kes pidi aitama hallata hiiglaslikku faili, milles tuhandeid muudatusettepanekuid.

"Meie plaan on siduda viieks (grupiks) nii, et ühe on neli tõsist ettepanekut, mis seonduvad abielu mõistega. Sellest gigantsest massist, üle üheksatuhandelisest massist oli neli konkreetset abielu mõistega seotud asja, mis ei olnud jaburus, mis ei olnud põhiseadusvastane või ei olnud täiesti ebaadekvaatne," rääkis Poolamets.

Poolamets möönis, et see on riigikogu kodu- ja töökorra seaduse vastane. "Paragrahv 102 ütleb, et koos võib hääletada identseid ettepanekuid, sama esitaja esitatud muudatusettepanekuid, neid võib siduda, aga ei või siduda täiesti erineva sisuga muudatusettepanekuid, mis on esitatud ka erinevate esitajate poolt," lausus ta.

Elu käis ka sotsiaalmeedias, kus kritiseeriti reformierakondlaste pakutud küsimust, kas Eesti vabariigis oleks parem elada, kui Eesti kuuluks Venemaa koosseisu.

Poolametsa sõnul on tegu halvasti välja kukkunud naljaga. "Probleem on see, et see on rahvusvaheline. Ega siis välismaal ei saada aru, et siin tehti lolli nalja näiteks või midagi. Aga põhiseadusvastane on ka see, et näiteks riigikokku võiksid kuuluda ainult mehed. See on ju võrdõiguslikkuse rikkumine," kommenteeris Poolamets ettepanekuid.

Kaja Kallas märkis, et palju vastukaja tekitanud ettepanek on juba tagasi võetud. "Ma saan aru, miks koalitsioon tahab selle ümber vahtu lüüa – sellepärast, et viia tähelepanu eemale sellelt, mis tegelikult toimub siin põhiseaduskomisjonis, mis on räige seaduserikkumine," lausus ta.