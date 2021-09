Liikumist edendav programm viib koolidesse slackline'id

Pärnu Ülejõe põhikool on üks 75 koolist, mis kuulub programmi "Liikuma kustuv kool", kuhu paigaldatakse tasakaaluliin ehk slackbatuut. Tegemist on elastse lindiga, mis tõmmatakse kahe puu või posti vahele ja sellel saab harjutada tasakaalu.

Pärnu Ülejõe kooli lastel oli elevust palju.Piisas vaid slackline.ee meestel abinööridega tasakaaluliin paika panna ja see pingutada, kui lapsed olid kohe valmis sellega tutvust tegema. Aga kohe ei lubatudki, enne tuli soojendust teha ja alles seejärel sai lihtsamate harjutustega alustada. Mõistagi on kõik näinud slackliner Jaan Roose saavutusi selles valdkonnas ja võis tunduda üllatav, et tasakaaluliin paigutati nii madalale, vaid mõnekümne sentimeetri kõrgusele.

Lapsed on batuudiga väga rahul, kuid mõne soovi kohaselt võiks olla see kõrgem.

Ülejõe põhikool on Tartu Ülikooli liikumislabori eestveetava programmi "Liikuma kutsuv kool" liige ja neil õnnestus saada 75 kooli hulka, kuhu tasakaaluliin üles pannakse.

Programmi eesmärk on muuta liikumine koolipäeva ja koolikultuuri loomulikuks osaks ja kutsuda lapsi vahetundides liikuma, mitte oma nutiseadmetes aega veetma.

"See on selleks hea, et õuevahetundides saavad lapsed olla, kehalise õpetajad saavad kehalise tundi mitmekesistada ja pärast kooli, kui lastel on trennid, nemad saavad siis ka siin ronida," rääkis kooli huvijuht Maris Niin.

Tasakaaluliinide paigaldajad räägivad, et lapsed tõepoolest arvavad, et liin on liiga madal, aga see peab olema kõigile ohutu.

"Praegu ta on 30 sentimeetri ja natuke peale kõrgusel. See oleneb nüüd puude distantsist ka. Kui pikemalt panna, siis peab kõrgemale panema. Praegu on 50 kooli paigaldatud ja kokku me paigaldame 75 slackbatuuti Eestis," rääkis Slackline.ee tegevjuht Tauri Vahesaar.