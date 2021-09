Kohalikud valimised toovad poliitikasse palju uusi nägusid

Kohalike valimiste päevani on jäänud vähem kui kuu ning valimiskampaania on hoo sisse saanud. "AK. Nädal" uuris, milliste ideede ja ettepanekutega tulevad pealinnas välja poliitikas uustulnukad ehk inimesed, kes on seekord otsustanud esimest korda volikokku kandideerida.

Jane Kaljulaid (SDE) näitab, kui raske on lapse ja käruga pealinna kõnniteedel hakkama saada. See ongi põhjus, miks ta otsustas kandideerida. "Kui me teeksime oma linnaruumi mugavaks kõigile jalakäijatele, ja jalgsi liikumiseks siis see annaks väga palju hoogu juurde ka meie väikestele kohvikutele, nurgapoodidele, restoranidele," rääkis ta.

Jane abikaasa Raimond on sotside linnapeakandidaat ja talle hoiab abikaasa pöialt. Kampaania tegemine pole töö tõttu Janele võõras, kuid pakub sellegipoolest põnevaid hetki.

"Vaadata enda nimega pastapliiatsit kui sa oled tavaliselt harjunud saama teiste nimedega. Siis tundub see päris ja sa pead kampaaniat võtma tõsiselt ja ka kandideerimist võtma tõsiselt," ütles Jane Kaljulaid.

Aktuaalse kaamera endine toimetaja Kadi Alatalu (Isamaa) ütles, et tahab Nõmme säilimist nõmmelikuna ja sellepärast kandideerib. Isamaa erakonda ta astuda ei kavatse. Teda on ka varem kandideerima kutsutud.

"Jah on. Korduvalt ja mitme erakonna poolt. Aga nagu sa isegi tead, et ajakirjanik ei ole erakonna liige ja ei osale valimistel. Ja nüüd on see aeg. Jah, ma olen nüüd vaba inimene," rääkis Alatalu.

Kaitsetööstuse ettevõttes Milrem robootika alal töötav Hendrik Johannes Terras peab erakonda Eesti 200 enda jaoks kõige sobivamaks, kuigi tema isa Riho Terras kuulub Isamaa ridadesse. "Ai, ta oli väga toetav. Ta ütles, et see on täpselt sulle sobiv, et läheb sinu vaadetega kokku," rääkis Terras. Terras tahab, et Tallinnas saaksid linnaosad rohkem otustusõigust.

"Tallinnas on see reform tähtis, et jagada raha võrdselt linnaosade vahel. Hetkel otsustatakse tsentraalselt aga võiks anda otsustusõiguse linnaosadele endile," rääkis Terras.

Kui enamus esmakandideerijatest ütles, et pole veel kaalunud kas jätkata poliitikas ka edaspidi ja kandideerida riigikokku, siis Terrasel see plaan on.

Tuula Raidna (Rohelised) on töökeskkonna spetsialist ja blogija. Tema tahab, et Tallinn muutuks linnaks, kus tänaval oleks sama mõnus kui oma koduseinte vahel. "Kui sa mingit muutust näha tahad, siis sellele kaasa aidata on ju igati mõistlik," rääkis ta.

Kampaanias tahab Raidna keskenduda pigem oma erakonna mõtteviisi kui enda tutvustamisele. "Tõenäoliselt tahan pigem seda levitada kui et enda isiku suhtes mingit väga tohutut kõrgelennulist väga poliitikukarjääri siin hakata arendama," rääkis ta.

Pärtel-Peeter Pere on pealinlastele silma jäänud oma kastirattaga, mis enne valimisi on Reformierakonna värvides. Perede jaoks asendab kastiratas autot. Kaua välismaal elanud linnastrateeg arvas esialgu, et läheb poliitikasse kui lapsed suured, kuid otsus tuli varem.

"Väljaspool koduaeda ei tunne me lastega turvaliselt ennast. Tänavatel ei ole ohutu liikuda. Meeldivast rääkimata," ütles Pere.

Pere leiab, et alustada tuleks linna juhtimise struktuuri muutmisest ning reformima peaks linna-ametid. "Kuidas ülevalt tuleb mistahes käsk ja kuidas see all läheb kuidagi häguseks punaseks värviks sõiduteedel – see ei tööta," sõnas ta.

Eva-Maria Liimets on välisminister, kes astus Keskerakonda suve alguses ja osaleb nüüd päris esimest korda valimistel.

"Tänane Eesti seadus ei võimalda valitsuse liikmel osaleda omavalitsuse töös ametlikult, kuid panustada ja kaasa aidata värskete ideede ja mõtetega on see ikka võimalik," ütles Liimets.

Liimets arvab, et jalgrattateid oleks pidanud ehitama varem ja lisab, et tema jaoks on oluline turvalisus tänavatel. "Selles osas mina väga toetan seda, et jalgrattateede võrk areneks turvaliselt välja nii, et oleks võimalik liikuda," ütles ta.

1987. aastal ajal kokku tulnud ansambli PS Troika solist Allan Sarri rääkis, et temal on alati lavale minnes närv sees ja valimistele minnes on närv kordades suurem sest kõik on uus. Sarri kandideerib EKRE ridades.

"Kuigi koht on sama, et ronid rahva ette aga närv on eriliselt suur sees, sest kõik on uus ja ei oska midagi oodata, mis juhtub ja mis edasi saab," ütles Sarri. Tema soov on, et Tallinn oleks eestimeelne linn ning volikogus tahaks ta tegeleda haridusteemaga.

"Kuna mul on väikesed lapsed kodus, noorem tütar on kuuene, läheb kooli, nii et ma olen nende asjadega väga kursis," rääkis Sarri.

Sarri ütles, et on osalenud erakonna kampaaniaüritustel, kuid oma näopilte ta tänaval pigem jagama ei hakka.