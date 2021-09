Nordica ei pea Tallinnast otseliinide avamist majanduslikult mõistlikuks

Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi juht Henrik Hololei ütles esmaspäeval, et riigi omanduses lennundusettevõtte puhul oleks elementaarne, et ta lendaks kodulennujaamast eri sihtkohtadesse.

Urva sõnul teeb Nordica Tallinnast otselende nii Stockholmi kui ka Varssavisse. "Tõsi küll, need lennud ei toimu Nordica kaubamärgi all, lendame teistele ettevõtetele, aga need on meie lennukid, meie meeskonnad, meie inimesed, kes neid lende teenindavad," lisas ta.

Teised lennufirmad teevad Tallinnast ka otselende, kuid Nordica hinnangul pole see praegu majanduslikult mõistlik. "Me oleme võtnud sellise konservatiivse hoiaku, et me ei taha maksumaksja raha põletada. Küll aga pean tunnistama, et selle suve lõpuks oleme muutunud ka Nordica kaubamärgi all lennufirmaks ja meil on oma kommertsplatvorm olemas, mida käivitati suvest. See oli ka omaniku poolt seatud ülesanne ja ootus, me ei pea enam tuginema teiste lennufirmade kommertsplatvormide võimekusele, see on endal olemas," rääkis Urva.

Nordica analüüsib pidevalt lennujaamas toimuvat ning kui puhkuselennud on praeguseks tugevas mahus taastunud, siis ärinõudlus jääb oodatule alla. "Ja see on see, mis traditsioonilistele liinilende tegevatele lennufirmadele peamiselt raha sisse toob. Praegu on üksikud lennuettevõtted, kes on suutelised Tallinnast lendamisega plussi jääma," sõnas Urva.

Kuigi Nordica teeb allhankeid SAS-ile ja Poola LOT-ile, siis Urva sõnul on näiteks Air Balticul piisavalt mahtu, et Tallinna-liinid ise ära teenindada ning Nordica allhanget nad ei vaja. "Me oleme pidevalt erinevates läbirääkimistes väga erinevate lennufirmadega üle Euroopa ja loodetavasti meie grupp saab järgmisel aastal ka mõne uue kliendi," rääkis ta.

Ise sihtkohtadesse lendamist Nordiva ei välista ning kui varem plaanis lennufirma suvel alustada otseliinide opereerimist, siis praegu Urva sõnul selliseid lubadusi anda ei saa. "Lõpuks saime oma kommertsplatvormi suvel käima ja meie nime all koodid käivitusid augustist, siis oli veidike hilja selle peale mõelda."

Urva sõnul ei tunne Nordica muret riigiabi kaebuste pärast, mis on näiteks Ryanair esitanud Euroopa Komisjonile. Lennufirma ei plaani ka ise näiteks palju riigiabi saanud Air Balticu kohta kaebust esitada. "Eelistame pigem kulutada raha oma äritegevuse edendamiseks. Mis puudutab Ryanairi kaebusi, siis nad on kaevanud kõikide lennuettevõtete peale, kes on abi saanud. Ei ole meie ettevõte otseselt osaline selles vaidluses, see toimub Ryanairi ja Euroopa Komisjoni vahel," rääkis ta.

Nordica riigilt raha juurde küsida ei plaani, Urva sõnul on kasutamata ka Kredexi pakutud krediit ja sellegi vastu ei ole ettevõttel vajadust.

Konkurentide lennuplaanid pole jätkusuutlikud

Mitu lennufirmat müüvad Tallinnast otselende eri sihtkohtadesse, mida nad Urva sõnul reaalselt ellu viia ei plaani ning esitatud lennuplaane jätkusuutlikuks pidada ei saa.

"Lennuplaan, kui vaatame paar kuud ette, ei ole jätkusuutlik ja see selliseks kindlasti ei jää. Me oleme turgu pidevalt jälginud ja see on tavapärane, et paljud lennuettevõtted on sisuliselt oma süsteemidesse pannud sisse lennuplaani, mis kopeerib üks ühele enne pandeemiat toimunut ja mis toimub on see, et lennud on lennuplaanid sees, reisijad hakkavad pileteid ostma ja kuskil kaks nädalat enne lennu väljumist lennud tühistatakse," kirjeldas Urva.

"Selliseid sihtkohti võib lugeda ette väga palju, mis on korduvalt erinevate vedajate poolt pandud ja mis on tegelikult tühistatud ja pole toimunud. Selline asi jätkub," rääkis Urva.

Urva sõnul võib seda pidada reisijate petmiseks. "Mõne koha pealt tuleb tuhka peale raputada lennuettevõtete poolt, mingil määral on see reisijate petmine, sest inimesed teevad oma plaanid, vormistatakse puhkused ja lend tühistatakse ära, rääkimata sellest, et vahepeal on lennufirma teatud rahasummasid enda taskus hoidnud. Rääkimata sellest, et tühistatakse alati siis, kui ei laiene erinevad Euroopa reisijatele mõeldud karistusmaksed. Selline poliitika toimub jah, kahjuks," ütles ta.