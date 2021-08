Uus mugavusteenus: toit, pakid ja lehed jõuavad isiklikku nutipostkasti

Kuller, kes toidukoti või tellitud paki koju kätte toob, on saanud levinud teenuseks. Neile, kes isegi kulleri kõnet vastu võtta ei taha, on käivitunud veel mugavam teenus: eramajade omanikud saavad lasta paigaldada koduväravasse nutipostkasti, et paki saabumisest annaks märku vaid sõnum telefonis.

Nutipostkaste saab nii osta kui rentida, ent enamik klientidest eelistab kümneeurose kuutasuga renditeenust. Sellest aastast käivitunud teenuse osutajaid on koguni kaks, mõlemad Eesti ettevõtted: Cleveron ja ParcelSea.

Nutipostkast on mahukas mitme kambriga kast, kuhu saab panna ka toitu, kartmata selle riknemist, kuivõrd termokastis püsib ka sügavkülmutatud toit kuni kaks tundi õige temperatuuri ja konsistentsi juures.

Nüüdseks ongi mõlemal ettevõttel teenuselepingud kõigi jaekettidega, kes e-poodi peavad, viimasena liitus teenusega Rimi. Lisaks teevad nad koostööd kõigi kullerteenuse pakkujatega, nii et nutipostkasti omanik ei pea muretsema selle pärast, kas ta on kodus hetkel, mil kuller aia tagant helistab - pakid saab lasta viia turvaliselt isiklikku pakiautomaati, millele võõrastel ligipääsu pole ning need sealt välja võtta endale sobival ajal.

Samuti võimaldab nutipostkast loobuda tavaliselt postkastist maja või aia küljes, sest lehtede jaoks on mõlemal lahendusel sobiv avaus, kuhu postiljon need lasta saab.

Cleveroni ja ParcelSea lahendused on tehniliselt mõnevõrra erinevad, ent sisuliselt analoogsed. Cleveroni lahendus vajab äppi, ParcelSea oma toimetab sms-ide ja koodide abil, mistõttu pääsevad nende kappidele ligi kõik kullerid või kasvõi maalt vanaema juurest aiasaaduseid toov sugulane - keegi neist ettevõttega lepingut ei vaja, et omanikule midagi postkasti panna.

ParcelSea on valdkonnas alles uus tulija. Ettevõttes töötab kaheksa inimest, kes tegelevad insenerilahendusega, postkastid komplekteerib nende jaoks Keilas tegutsev ettevõte Valdek.

"Oleme tegutsenud aasta algusest. Me ei ole veel lõpetanud esimese seeria paigaldamist - ca 150-160 postkasti on paigaldatud, umbes 300 peaksime paigaldama veel järgmise paari nädala jooksul. Esialgu oleme keskendunud Tallinnale ja Tartule, sealt edasi katame ka teised piirkonnad ära," räägib ParcelSea äriarendusjuht Tanel Raun.

Enamik neilt tellitud nutipostkastidest asub Viimsis, Nõmmel, Kakumäel, Kristiine eramajade piirkonnas. Ent üksjagu on postkaste tellitud juba ka Tallinna, Tartu ja Pärnu ümbruses asuvatesse uusarenduspiirkondadesse, kuhu omanik ei saa tormata niipea, kui kuller oma saabumisest märku annab, sest viibib päeval linnas tööl.

Et toit halvaks ei läheks, asub seal termokast, mis hoiab mõned tunnid vajalikku temperatuuri. Just see tagab tootearendajatele peamise klientuuri - enamik soovib nutipostkasti e-poest toidukaupa tellida. Toite, mis vajavad jahedamat temperatuuri, oskavad jaekettide kullerid juba eraldi pakendada, kui on teada, et omanik soovib kauba jätmist nutipostkasti. Selle kohta saab e-poodi kaupa tellides märkuse kirjutada.

ParcelSea nutipostkastis on kolm kambrit, millest suurim, 140-liitrine, on poekäru mahuga. See on mõeldud toidukaupade jaoks. Keskmises mõõdus kamber vastab pakiautomaatide M-suuruses kappidele ning kõige väiksem on mõeldud ajalehtede ja maksikirjade jaoks. See töötati välja koostöös Omnivaga, et see vastaks postifirma nõuetele. Pealmine kaas on lahtine, ent iga kamber läheb pärast selle pakiga täitmist lukku, saates omanikule sõnumi paki saabumisest.

Postkast elektrit ei vaja, vaid töötab aku pealt. See võimaldab seda kasvõi keset põldu panna. Aku kestab vähemalt aasta ning selle väljavahetus on rendihinna sees.

Kuigi klientidega tehakse tähtajatud lepingud, pääseb ilma lisatasudeta juhul, kui postkast renditakse vähemalt pooleks aastaks, muidu tuleb maksata ka ülespaneku ja demontaaži eest. Kaugjuhtimise teel uuendatakse ka vajalikku tarkvara. Kes aga eelistab rentimise asemel omada, peab arvestama tuhandeeurose väljaminekuga.

Raun kinnitab, et täielikult välja on nad pidanud vahetama vaid ühe postkasti - kõige esimese, mille nad jaanuaris paigaldasid. Sellele sai saatuslikuks üks talvine lumetorm, mis aitas toodet edasi arendada ja rohkem selliseid vigu esineda ei tohiks.

Nutipostkast võimaldab ka toodete tagastamist, kui selgub näiteks, et tellitud ketsid olid väikesed või sokid valet värvi. Paki toonud kuller saab siis koodi, millega nutikapp avada ning sobimatu kaup sealt tagastuseks välja võtta. Just üha kasvavat globaalset e-äri peab Raun ettevõtte tulevikumudeliks, mis toidukaupade tellimise kõrval jõuliselt kasvama hakkab.

"See on muretu koduabiline vähemalt viis aastat," hindab Raun ühe nutipostkasti keskmist eluiga.

Viljandis asuv Cleveron asus oma lahendust välja töötama juba kolm aastat tagasi. Prototüüpide arendamise faasis tehti läbi kõik lastehaigused ning lõpliku lahenduseni jõuti selleks kevadeks, mil algas masstootmine ja paigaldamine. Nüüdseks on ettevõtte nutipostkastid juba ligi 500 erakliendi juures. Ent tegutsetakse ka Lätis, kus see on käivitunud koostöös Läti riikliku postiettevõttega.

"Umbes pooled asuvad Harjumaal, ülejäänud üle Eesti. Viljandis on üle 100, peaaegu igal eramajal on see juba. Mõned kasutavad ka ridamaja või kortermaja ees, kui on ühistu luba selleks olemas, aga 99 protsenti on eramaja kliendid," räägib Cleveroni tegevjuht Arti Kütt.

Näiteks plaanis Cleveron oma nutipostkasti akut alul päikesepaneelide abil toita, ent põhjapoolsetel kruntidel asuvate postkastide akud said kiiresti tühjaks, mistõttu see lahendus ei sobinud. Nüüd vajab aku toiteks vaid kaht AA-patareid, nagu telekapult. Ka Cleveroni nutipostkasti aku peab vastu vähemalt aasta, seejärel piisab vaid patareide vahetusest.

"Igapäevast hooldust see ei vaja, töötab nagu telekas või külmkapp," iseloomustab Kütt.

Rendihind on samas suurusjärgus, mis ParcelSea'l - 9.90 -, ent ostuhind on konkurentide omast väiksem, 600 eurot. Samas aga vajab nende toode spetsiaalset äppi, mistõttu peavad kullerfirmadel olema ettevõttega lepingud, et kappe kasutada. Näiteks Omniva postiljonid toovad tellitud kirjad küll kohale - selleks pole kappi avada vaja -, ent pakke pole ettevõte nõus praeguse lahenduse juures veel postitama. Teiste kullerfirmadega on aga koostöö sõlmitud ja käivitunud. Samuti tarnivad toidukaupu kõik e-jaeketid.

Ka Cleveroni lahenduse termokast hoiab sügavkülma vajavate toodete temperatuuri vähemalt kaks tundi, isegi kõige kuumemate ilmadega.

"Testisime sel kuumal suvel, et jäätis on nagu jäätis keskmiselt kaks tundi. E-toidupoodidel on üldjuhul antud kahetunnised ajaaknad, mil kuller jõuab. Klient ei pea selle kahe tunni jooksul kodus olema, et kullerit oodata. Kaks tundi on meie standardnõuded, kuni toit säilitab täielikult oma temperatuuri," ütleb Kütt.

Enamik nende klientuurist tellib toitu e-poest korra-kaks nädalas, lisaks muud kaupa e-poodidest korra-kaks kuus.

"Muud pidi poleks see ka mõistlik. Meie teenus on ikkagi heavyuser'itele (sagedastele kasutajatel - toim) mõeldud," hindab Kütt.