Koroona vaibumine tõi muist jaekettide kliente e-poest riiulite vahele tagasi

Jaekettide e-kaubanduse käibed käivad koroonalainetega üsna ühte sammu - muist kliente on piirangute leevenedes e-kaupluse taas tavapoe vastu vahetanud. Jaekettide jõuliselt laienenud e-äri pole veel kasumisse jõudnud, kuid kauplused jätkavad investeeringutega, sest prognoosivad, et e-äri jätkab ka edaspidi kasvamist.

Eelmisel aastal, kui koroonalaine eriolukorra tõi, polnud jaeketid selleks veel valmis, nii et sisuliselt üleöö e-poodidesse tulvanud klientuur halvas seni toiminud marginaalse e-äri logistika. Enam kui nädalapikkuseks veninud ootejärjekordade leevenduseks asusid jaeketid kiiresti investeeringuid tegema, et oma teenindamisvõimekust tõsta, ent piir oli ikkagi ees.

Tänavune kevad jättis ühiskonna küll rohkem avatuks ja šokk oli väiksem kui aasta tagasi, ent e-kaubandus tegi siiski möödunud kevadega võrreldes uue käibetipu. Tänavune märts oli e-poodidele kõige edukam kuu.

"Peab ütlema, et peaaegu 50 protsenti oli suurem maht," kõrvutab Coop Eesti e-kaubanduse juht Mait Mäesalu tänavust märtsi mullusega. "Ja see pigem oli tingitud sellest, et kõik on aastaga arenenud ja me lihtsalt olime võimelised rohkem kliente ära teenindama. Pärast märtsi natukene toimus langus, aga hetkel veel ei tunneta, et suurt väljavoolu e-kaubandusest oleks."

Selveri juhatuse liige Kristi Lomp ütleb, et tänavune kevad on olnud e-kaubandusele väga erinev eelmisest kevadest.

"Ega olukord väga palju klientide arvu poolest muutunud ei ole, aga kindlasti piirangud mõjutavad seda, mida ostetakse ja kui palju ostetakse. Kui piirangud leevenevad, siis reeglina inimesed käivad kaupluses tihemini ja ostavad vähem ning kui piirangud on rangemad, siis käiakse harvem ja ostukorvid on suuremad," ütleb Kristi Lomp.

Piirangute leevendamine on inimesed osalt tavapoodidesse tagasi toonud, ent jaeketid ei pea e-poodide käivete kukkumist väga suureks.

"Me ise näeme kõrgajaga võrreldes sellist 10-15-protsendilist langust. Aga mõneti oli see ka prognoositav," ütleb ka Rimi e-poe tarneahela juht Jarmo Mätnikov.

"Sellel aastal märts oli kindlasti kõige tugevam kuu. Pärast märtsi natukene toimus langus, aga hetkel veel ei tunneta, et suurt väljavoolu e-kaubandusest oleks," lisab Mait Mäesalu Coopi kohta. "Pigem selline 30 protsenti teoreetiliselt võib kukkuda ära, aga sellist kukkumist kui eelmisel aastal me ei prognoosi."

Selveri juht Kristi Lomp ütleb veendunult: e-kaubandus on tulnud selleks, et jääda.

"Kindlasti ma ei näe selliseid metsikuid võnkeid, kui olid võib-olla koroonalainete ajal, aga väga hea vundamendi on e-kaubandus selle aastaga küll teinud ja tegelikult sellist suurt langust pärast piirangute leevenemist ma e-kaubandusele ei näe, võib-olla 10-15 protsenti," ütleb Lomp, lisades, et praegune langenud tase on võrreldav mullukevadese tipptasemega.

"Muidugi oleksid nad eelmisel aastal olnud hoopis suuremad, kui meie võimekus olnuks suurem," möönab ta samas.

Samas tõdevad jaeketid, et e-kaubandus käib lainetena, kus rolli mängivad nii koroonapiirangud kui ka sesoonsus - näiteks suviti eelistavad inimesed ise poest läbi hüpata.

Nulli pole veel jõudnud

Vaatamata sellele, et piirangute ajal tundus enamik inimesi e-poes piima ja leiva järel käivat, on jaekettide e-äri käibed tavakaubandusega võrreldes siiski marginaalsed.

"Pigem ta jääb sinna 5-10 protsenti mahust. Aga no enne kriisi, võib öelda, oli see üks-kaks protsenti," ütleb Mait Mäesalu Coopi e-äri suurust hinnates.

"Eks see sõltub sellest, kui ranged on piirangud olnud ja kui palju on inimesed olnud sunnitud kodus viibima, aga ühelgi ajahetkel ei ole e-poodide käive tõusnud üle kümne protsendi, pigem jääb see sinna alla," tõdeb Kristi Lomp.

Samas on investeeringud e-kaubandusse olnud märkimisväärsed.

"Need summad on ikka seitsmekohalised," tunnistab Lomp.

Kauplused tunnistavad, et kuna investeeringud on olnud suured, pole e-äri end oma marginaalsusega siiski veel ära tasunud, kuigi tänavune märtsikuu andis kohati juba lootust nulli jõuda.

"Kindlasti ei saa öelda, et e-kaubandus täna oma arengufaasis oleks sama efektiivne kui on traditsiooniline kaubandus, aga me oleme iga kuuga jõudmas lähemale sellele tasuvuspunktile ja ma usun, et mingil hetkel me saavutame ka selle, kus me saame rääkida kasumlikust ettevõtmisest," ütleb Lomp e-Selveri kohta.

Kauplused jätkavad e-ärisse investeerimist. Näiteks Selver on oma logistika aastatagusega võrreldes täiesti ringi teinud: kui aasta tagasi rajas ettevõte oma Tallinnas Järvel asuva kaupluse taha spetsiaalse e-poe lao, kust veeti kaupa kodudesse üle Eesti laiali, siis nüüdseks on sellest lahendusest loobutud ning kaupu komplekteeritakse taas tavapoodide riiulite vahel. Ent seda tehakse 11 paigas üle Eesti ning alates selle nädala keskpaigast ulatuvad tarned üle Eesti, Võrust Vormsini, välja arvatud kõige pisemad saared.

Teisedki kauplused on kindlad, et e-äri jätkab kasvu koroonast hoolimata ning teevad oma investeeringuplaane sellega arvestades.

"Meie soov on see, et katta kogu Eesti oma teeninduspiirkonnaga ja see on see, millega me lähiajal nüüd ka vaeva näeme," kinnitab Jarmo Mätnikov Rimi investeeringuplaane.

Ta tunnistab, et alles aasta tagasi oma e-äri üles ehitama hakanud Rimi on konkurentidest maha jäänud, ent soovib nüüd järele võtta. Praegu komplekteeritakse tellimusi veel poelettide vahel, ent nemadki soovivad liikuda spetsiaalse e-lao suunas, nagu näiteks Coopil juba on.