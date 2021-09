WSJ: Hiina kompartei valmistub Evergrande'i kokkuvarisemiseks

Kohalikud Hiina omavalitsused peavad valmis olema, et ära hoida potentsiaalseid rahutusi. Samuti peavad nad tagama, et inimesed saaksid jätkata kinnisvara ostmist. Omavalitsused peavad uurima Evergrande'i finantsilist tegevust oma piirkondades, vahendas The Wall Street Journal.

"Üks Guizhou provintsi omavalitsus käskis tagada, et Evergrande'i projektides töötavad võõrtöölised saaksid oma palga kätte," teatas The Wall Street Journal.

Evergrande tegutseb terves riigis. Tegemist on Hiina ühe suurima kinnisvarafirmaga. Firmal on hetkel pooleli umbes 800 projekti. Ettevõtte teatas hiljuti, et osade projektide arendus on rahapuuduse tõttu peatatud. Rahata jäänud alltöövõtjad ja kliendid protestivad Evergrande'i kontorite ees.

"Arvestades kinnisvarasektori tähtsust riigi majandusele, siis kompartei peab kindlasti vältima eluasemeturu kiiret ja järsku halvenemist," teatas investeerimispank Morgan Stanley. Panga sõnul võib Peking hõlbustada inimestele hüpoteeklaenude andmist.

Ametlike andmete kohaselt moodustab kinnisvarasektor 7,3 protsenti Hiina sisemajanduse koguproduktist. Analüütikute sõnul moodustab aga kinnisvaraga seotud tööstusharud kokku ligi kolmandiku Hiina sisemajanduse koguproduktist.

Hiinas on kinnisvarahinnad viimase kahekümne aasta jooksul järjepidevalt tõusnud. Viimastel aastatel on hiinlastel üha raskem omale elamist soetada. Samas kasvab ettevõtjate ja tarbijate laenukoormus.

Kompartei proovib hinnarallit stabiliseerida. Ametnikud kordavad pidevalt president Xi Jinpingi loosungit: "Kodud on elamiseks, mitte spekuleerimiseks".

Valitsus kehtestas aasta alguses "punased jooned", mis piirasid kinnisvaraarendajate laenuvõtmist. Samuti piirati pankadel hüpoteeklaenude andmist.