Likviidsuskriisis vaevlev Evergrande müüb oma osaluse suures kommertspangas

Evergrand teenib tehingust väidetavalt 1,5 miljardit dollarit. Müügist saadud tulu maksab Evergrande Shengjingi pangale. Pank on üks peamisi kinnisvarafirma võlausaldajaid.

Evergrande on maailmas enim võlgu olev kinnisvaraarendaja, mille võlakohustused ulatuvad 300 miljardi dollarini. Kolmapäeval ootavad firmat ees uued intressimaksed, vahendas BBC.

Hiina kompartei julgustas riigiettevõtteid, et need ostaksid Evergrande'i vara. See aitaks likviidsuskriisi käes vaevleval ettevõttel täita oma võlakohustusi.

Evergrande on viimase aasta jooksul kaotanud umbes 80 protsenti oma börsiväärtusest.

Evergrande tegutseb terves riigis. Tegemist on Hiina ühe suurima kinnisvarafirmaga. Firmal on hetkel pooleli umbes 800 projekti. Ettevõtte teatas hiljuti, et osade projektide arendus on rahapuuduse tõttu peatatud.

Hiinas on kinnisvarahinnad viimase kahekümne aasta jooksul järjepidevalt tõusnud. Viimastel aastatel on hiinlastel üha raskem omale elamist soetada. Samas kasvab ettevõtjate ja tarbijate laenukoormus.