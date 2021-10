Hiinas langes septembris järsult uute elamispindade müük

Suured Hiina kinnisvaraarendajad teatasid teisipäeval oodatust madalamatest müüginumbritest. Mitu suurt firmat teatasid, et võrreldes aastataguse sama perioodiga langes septembris kinnisvaratehingute arv 20–30 protsenti.

Teisipäeval teatas Hiina suur kinnisvarafirma Longfor, et septembri müügitulu oli kokku 3,1 miljardit dollarit, 33 protsenti vähem kui eelmisel aastal samal perioodil. Teine suur kinnisvarafirma China Resources Land teatas 24 protsendi suurusest langusest.

Kompartei kehtestas aasta alguses "punased jooned", mis piirasid kinnisvaraarendajate laenuvõtmist. Samuti piirati pankadel hüpoteeklaenude andmist. Suured arendajad nagu Evergrande üritavad kohaneda uute reeglitega. Evergrande on maailmas enim võlgu olev kinnisvaraarendaja, mille võlakohustused ulatuvad 300 miljardi dollarini.

Evergrande pole oma septembri müügiandmeid veel esitanud. Ettevõte siiski väidab, et negatiivne meediakajastus vähendas müüki oluliselt.

Kinnisvaraarendajate raskused muutsid murelikuks ka potentsiaalsed koduostjad. Arendajad müüvad kortereid juba enne hoonete valmimist. Kinnisvaraturul toimub seetõttu ka suur spekuleerimine.

"Kliendid on mures, et arendajad ei suuda oma projekte lõpule viia ning Evergrande hiljutised raskused on hirmu ainult suurendanud," ütles finantsfirma Morningstar analüütik Cheng Wee Tan.

"Peaaegu kõik arendajad pakuvad nüüd allahindlusi. Nagu Evergrande, peavad nad kortereid müüma, et täita oma võlakohustusi," ütles Foshani linna kinnisvaramaakler Huang Jun.

"Vähesed siiski tahavad kinnisvarasse investeerida. Hiinas eelistavad inimesed kortereid osta siis, kui hinnad tõusevad, mitte ei lange," lisas Huang.

Kinnisvaraturu langus võib rängalt mõjutada tervet Hiina majandust. Kinnisvaraturg mängib Hiina majanduses olulist rolli. Kinnisvarasektori jahtumine võib üle kanduda ka ehitussektorisse ja see mõjutaks oluliselt riigi tööhõivet.

"Hiina kinnisvaraturg ja sellega seotud ehitustegevus ning teenused moodustasid 2018. aastal umbes 23 protsenti sisemajanduse kogutoodangust," teatas investeerimispank Goldman Sachs.