Guterres: Afganistani olukord on ennustamatu

Afganistani tulevik oli kõneaineks Itaalia eestvedamisel korraldatud G20 kohtumisel New Yorgis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Arutelul hoiatas ÜRO peasekretär Antonio Guterres, et olukord riigis on ennustamatu ning selle riigi inimesed vajavad toitu, haridust, tervishoidu ja teisi esmavajalikke teenuseid.

"Kui midagi on minu jaoks selge, siis see, et praegu on Afganistan ettearvamatu. Näeme võimuvõitlust Talibani juhtkonnas ning erinevat käitumist riigi eri piirkondades. Lisaks on mitmeid vastuolusid ka selle vahel, mida öeldakse ja mis on juhtunud," rääkis Guterres.

Hiina kutsus riike lõpetama ühepoolseid sanktsioone ja vabastama Afganistani välisvaluutareservid.

Maailma Toiduprogramm on hoiatanud, et muu hulgas põua tõttu on 14 miljonit inimest nälja äärel.

Afganistan oli kõne all ka ÜRO Julgeolekunõukogu viie alalise liikme välisministrite kohtumisel. Tund aega kestnud arutelu täpsemaid detaile ei ole avalikustatud, liikmesriikide esindajad ei andnud ka pärast kommentaare.