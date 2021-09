Afganistani ajakirjanike töö on Talibani võimu all võimatuks tehtud

Afganistanis võimu haaranud Taliban on korduvalt lubanud, et aastakümnete taguseid vigu ei korrata ning austatakse inimõigusi. Amnesty Internationali aruandest selgub, et nii see siiski pole.

Taliban on viimase kuu jooksul tapnud tsiviilisikuid ja alla andnud sõdureid ning takistanud humanitaarabi toimetamist Panjshiri orgu.

Laupäevalgi hoiatas Taliban, et äärmuslikud karistused, nagu hukkamine ja amputeerimine, jätkuvad. Selle tõestuseks riputati nelja mehe surnukehad Herati linnaväljakutele.

Zabihullah Jhanmal on töötanud ajakirjanikuna 13 aastat. Tema tööandja, telekanal TOLO, on Afganistani vaadatuim. Praegu tegeleb mees enda varjamisega - igal sammul jälitatakse.

"Me ei tea, kes need inimesed on, aga nad üritavad igal sammul meile probleeme tekitada ja meie tööd peatada. Seetõttu otsustasime, et ajakirjanikud nagu mina,

hakkame oma elukohta vahetama. Me üritame oma elukohta vahetada, elades ühes kohas paar päeva, ja vahetame siis oma elukohta koos perega. Ja me elame sedasi praegu," kirjeldas Afganistani ajakirjanik Zabihullah Jhanmal "AK. Nädalale".

Hiljuti jõudsid meediasse kaadrid sellest, kuidas Panjhiri oru meeleavaldust kajastanud ajakirjanikud said lihtsalt rängalt peksa. Võttele minnes tuleb ajakirjanikul esimese asjana pidada silmas, kuidas ennast vajadusel päästa.

"Kõigepealt peavad nad mõtlema sellele, kuidas saab konkreetsest kohast põgeneda. Kuidas leida tee, kui Taliban kohale lendab, siis nad peavad suutma põgeneda mujale, kus neil on turvaline olla. Ja nad püüavad filmida videosid

selliselt rakusilt, et Taliban neid ei näeks. Kui nad meid kinni võtavad, takistavad nad meil edasi töötamast, võtavad ära meie kaamerad, telefonid, kõik, mis meil on," rääkis Jhanmal.

Samas pealtnäha meediaväljaanded justkui toimivad ja Taliban annab regulaarselt pressikonverentse.



"Nad püüavad näidata rahvusvahelisele üldsusele, välismaailmale, eriti USA-le ja Suurbritanniale, rahvusvahelisele üldsusele, et nad ei taha lõpetada meediategevust Afganistanis," põhjendas Jhanmal.

Kuid sellesama välismaailmaga koostööd teinud ajakirjanikke kiusatakse taga. Enamik ajakirjanikke, eriti naised ja tüdrukud, kes meedias töötavad, on Afganistanist lahkunud.

Et näidata end meediasõbrana, teeb Taliban koostööd talle sobivate riikide ajakirjanikega Venemaalt, Tadžikistanist, Usbekistanist, Turkmenistanist.

"Aga inimesed, kes töötavad Tadžikistanis, Usbekistanis, Turkmenistanis, taolistes maades, nemad üritavad teha koostööd meie valitsusega. Meie töötame oma inimestele, see on nii erinev. Meie töötame nagu teie. Me tahame töötada nagu teie. Nagu teie meedia Eestis või USA-s või mujal," ütles Jhanmal.

Zabihullah Jhanmal üritab Afganistanist lahkuda. Varasemalt on tal olnud korduvalt võimalus seda teha, kuid ta pole seda kasutanud.

"Ma olen reisinud USA-s, eri riikides, kuid olen alati tulnud tagasi Afganistani, sest ma tahtsin tagasi tulla, sest ma töötan siin, Afganistani inimestele, sest nad on minu inimesed, see on mu kodu," põhjendas ta.

USA korraldatud õhusillast jäi ta maha, kuna viisa saamiseks on vaja passi, kuid kõigil ta pereliikmetel seda pole.

"Ma oleksin pidanud olema üks lahkujatest, kuid kahjuks mul ei õnnestunud Afganistanist põgeneda, sest mul on ka teisi probleeme. Mul on pere ja ma armastan neid, seetõttu ei saanud ma otsustada Afganistanist lahkumise kasuks," selgitas ajakirjanik.

Oma keerulises olukorras on Zabihullah Jhanmal saatnud kirja rahvusvahelisele ajakirjandusvabaduse eest seisvale organisatsioonile Piirideta Ajakirjanikud ja loodab nüüd, et ehk tuleb sealt abi.

"Praeguseks on meil ainult üks võimalus, Piirideta Ajakirjanikud, me jagame oma muret nendega. Küsisime, et ehk neil on mingit võimalust aidata meid Afganistanist välja," rääkis Zabihullah Jhanmal.

Piirideta Ajakirjanike kodulehekülg näitab, et sarnast abi on Afganistanist palunud enam kui sada ajakirjanikku.