Algas Nord Stream 2 torujuhtme gaasiga täitmine

Vastuolulise Vene-Saksa gaasijuhtme Nord Stream 2 operaator teatas esmaspäeval, et on alustanud toru täitmist maagaasiga.

"Nord Stream 2 torujuhtme esimese jupi gaasiga täitmine on alanud," teatas Vene gaasihiiu Gazprom tütarfirma Nord Stream II AG.

USA suursaadik Moskvas John Sullivan hoiatas septembris, et Ühendriigid jätkavad Nord Stream 2-ga seotud ettevõtete kontrollimist, kas need langevad USA sanktsiooniseaduste alla.

"Mis aga puudutab sanktsioone, siis me jätkame mõningate organisatsioonide kontrollimist, mille tegevus võib langeda sanktsiooniseaduste alla. Ühendriikides on see õiguslik küsimus. Administratsioon tegeleb sellega endiselt ja seadus sunnib teda selleks," vastas ta küsimusele, kas USA jätkab selle projekti takistamist.

"Administratsioon jätkab selle (Euroopa energiajulgeoleku) seaduse rakendamist. Nord Stream-2-ga seoses on sanktsiooninimekirja kantud seitse isikut ja 15 laeva. See on kongressi määratud õiguslik kohustus ja me jätkame selle täitmist," märkis Sullivan.

"Kuid te teate, et arvestades gaasijuhtme ehitamise lõpuleviimist ja selle sertifitseerimist, sõlmisid USA ja Saksamaa energiajulgeoleku, eriti Ukraina energiajulgeoleku küsimuste lahendamise lepingu," lisas saadik.

Teadupoolest lisasid USA kongresmenid 2022. aasta kaitseeelarvesse muudatused, mis näevad ette uued sanktsioonid gaasijuhtme Nord Stream, Vene riigivõla ja hulga Vene ettevõtjate vastu.

Kreml hinnangul oleksid uued USA sanktsioonid Venemaale halvim stsenaarium kahepoolsete suhete arendamiseks ja rikuks märkimisväärselt presidentide Genfi kohtumise vaimu.