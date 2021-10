Energeetikaekspert: elektri hinda langetaks LNG võidukäik maailmaturul

Eelmisel nädalal riigikogu ees esinenud Allikson selgitas saadikutele kõrget elektrihinda osaliselt ilmastikuga ja ütles, et seda aitaks alandada eelkõige vaid soe, tuuline ja veerohke sügis või talv.

"Vähem tarbimist, rohkem tootmist. Tuul tooks tuuleelektrit, vesi tooks hüdroelektrit ja vähem tarbimist üheaegselt, see on see, mis hinnad alla viiks kiiresti," lausus Allikson.

Allikson rääkis, et energiaturud on emotsioonidest laetud ja kõigest üks poliitiku väljaütlemine võib hindu muuta.

"Tänasel energiaturul on seda ikkagi väga palju. Eelkõige kui me vaatame gaasiturgu. Ei saa öelda, et praegu gaasivarusid oleks liiga palju. Gaasivarud on madalad mahutites ja gaasivood Euroopasse ei ole suurenenud viimase ajal, mis tähendab seda, et kõik kardavad, et ühel ilusal päeval, võib-olla talvisel ajal, kui on külm ja kui mahutid on juba tühjaks võetud, et siis gaasi ei ole. Ilma gaasita ei saa ju elektrit toota ja siis juba ei ole elektrit jne," rääkis ta.

"See on selline kõige halvem stsenaarium, mida võiks keegi ette kujutada, aga paraku turud sellisel viisil toimivad ja emotsioonid on kerged võimenduma," lisas ta.

"Just tulevikuhinnad on need, mida mõjutavad poliitikute ütlemised, mida mõjutavad kõik võimalikud signaalid olulistelt pakkujatelt," rääkis Allikson.

Allikson rääkis, et kui gaasi hind määrab seda, mis turul toimuma hakkab, siis tuleviku tehingute põhjal on näha, et järgmise aasta teises kvartalis peaks praegusega võrreldes hind rohkem kui poole võrra kukkuma.

"Tarbimist ilmselt on kevadel vähem kui talvel ja saadakse võib-olla sellest talvest siis ühel või teisel viisil üle. Aga pikaajaliselt oodatakse seda, et see kõrge hind motiveerib LNG-d piisavalt maailmaturule tulema ja see peaks tooma leevendust ka gaasi hindadele," sõnas Allikson.

Saatejuht Andres Kuusk küsis, kui suur uudis on Enefit Greeni aktsiate esmase avaliku pakkumine.

"Eelkõige on see selliseks nähtavaks lakmuspaberiks, et kuhu need investeeringud lähevad, sest Enefit Greenil on ju plaan investeerida taastuvenergiasse ja tõsta seda mahtu oluliselt võrreldes sellega, mis tal täna on. Ilmselt need investeeringud lähevad sinna, kus neid kõige rohkem oodatakse," vastas Allikson.

Alliksoni sõnul on tõenäoliselt Enefit Greeni koduturuks praegusel juhul lisaks Eestile ka Läti, Leedu, Soome ja Poola.

Rääkides kodusest elektritarbimisest ütles Allikson, et isiklikult on ta alati kasutanud börsipaketti. "Just sellepärast, et ma tean, et selle jaoks, et kellelegi fikseeritud hinnaga müüa, pead sa endale selle kõigepealt fikseeritud hinnaga ostma ja see tähendab mingisugust riskimarginaali, sa pead mingisuguse raha sinna alla panema selle jaoks, et hinda fikseerida. Seega pikas perspektiivis peaks börsihind olema alati soodsam," lausus Allikson.

Samas võib Alliksoni sõnul olla börsihind üles-alla kõikuda. "Seetõttu peab igaüks ise valikuid tegema," lausus ta.

Alliksoni sõnul on väga raske elektri hinda nii-öelda õigel ajal fikseerida.

Põlevkivienergeetikast väljumise kohta aastaks 2030 ütles Allikson, et varude hoidmise vajadust hinnatakse üle. "Kui Eesti Energia selle nii on planeerinud, siis ilmselt nad sellisel viisil selle ka teostavad, aga on võimalik, et see üleminek vajab seda, et meil oleks mingi tagatis selle ajani. Või äkki me suudame end mobiliseerida ja tuleb tõesti taastuvenergia investeeringuid oluliselt rohkem lisaks Enefit Greenile," lausus Allikson.

"Seda momentumit tuleks ära kasutada. Ja see kõrge hind annab võib-olla signaali, et teha tuleks rohkem ja kiiremini, kui seda seni on tehtud," sõnas Allikson.