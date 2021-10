Eesti sõlmis lepingu rannakaitserakettide ostmiseks

Eesti sõlmis kolmapäeval lepingu Singapuri ettevõttega Proteus Advanced Systems Pte. Ltd. laevatõrje raketisüsteemide Blue Spear 5G SSM ostuks. Hanke maksumust ja ostetavate relvasüsteemide kogust osapooled ei avalda.

Mobiilne laevatõrje raketisüsteem katab ära kogu Eesti ranniku. Laevatõrje raketisüsteemi loob koos suvel soetatud meremiinidega rannikukaitse komplekslahenduse.

"Laevatõrje raketisüsteem parandab oluliselt meie rannikukaitsevõimekust ja saadab selge sõnumi, et oleme valmis panustama regionaalsesse ja kollektiivkaitsesse. See on kaitseväe jaoks läbi aegade üks kõrgtehnoloogilisemaid relvasüsteeme ning tohutu hüpe kaitsevõime tagamisel," ütles kaitseminister Kalle Laanet. Lepingu sõlmimisega luuakse koostöövõimalus ka Eesti kaitsetööstusettevõtetele.

Laevatõrje raketid valmistab Proteus Advanced Systems, mis on Iisraeli päritolu Israel Aerospace Industries (IAI) ja Singapuri päritolu ST Engineering Land Systems'i (ST) ühisettevõte.

Raketisüsteemi rahastuse otsustas valitsus 2020. aastal.

"On hea meel, et lepinguni õnnestus jõuda sedavõrd kiiresti. Hankes oli mitu konkureerivat ja atraktiivset pakkumist. Võitja selgus hindamiskriteeriumite alusel, milleks olid soetusmaksumus, elutsüklikulude maksumus, kohaliku tööstuse kaasatus ning tarneaeg," ütles kaitseinvesteeringute keskuse õhu- ja mereväe kategooriajuht Asko Kivinuk.

Laevatõrje raketisüsteem Blue Spear 5G SSM on mobiilne täppisrelv, mis on võimeline töötama iga ilmaga nii päeval kui öösel ning võimaldab horisonditaguste, liikuvate ja statsionaarsete merel asuvate sihtmärkide tabamist. Relva maksimaalne laskeulatus on 290 kilomeetrit.