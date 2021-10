Poola kohus: osa EL-i lepete artikleid on põhiseadusega ühitamatud

Poola põhiseaduskohus leidis neljapäeval, et osa Euroopa Liidu lepingute artikleid on Poola põhiseadusega ühitamatud.

Otsus võib seada ohtu Euroopa Liidu rahastuse Poolale ja seada küsimärgi alla ka riigi liikmesuse blokis.

Põhiseaduskohtu president Julia Przylebska tõi otsuses välja mitu artiklit, mis on tema sõnul põhiseadusega ühitamatud. Samuti ütles ta, et EL-i institutsioonid "ületavad neile lepetes ettenähtud pädevuse ulatust".

Poola nõuab suveräänsust ja seda, et Euroopa Liit lõpetaks riigi siseasjadesse sekkumise, kuid ei kavatse ühendusest lahkuda, kinnitas septembris võimuerakonna esimees.

Mingit nii-öelda Polexit siin ei tule. Me näeme ühemõtteliselt Poola tulevikku Euroopa Liidus," ütles parempopulistliku erakonna Seadus ja Õiglus (PiS) esimees ja asepeaminister Jaroslaw Kaczynski Poola uudisteagentuurile PAP.

Mõned kõrged PiS-i ametnikud on viimasel ajal vihjanud võimalusele EL-ist lahkuda, sest Varssavi ja Brüsseli vahel on tekkinud Poola kohtureformide tõttu vastasseis.

"Õigusküsimused jäävad eranditult liikmesriikide pädevusse ja neid ei saa allutada sellisele sekkumisele, mis hetkel aset leiab," ütles Kaczyński.

"Me tahame olla EL-is, aga samal ajal tahame me jääda sõltumatuks riigiks," ütles ta ja lisas, et paljud EL-i lepingud ei kehti enam või kasutatakse neid ettekäändena.

Euroopa Parlamendi president David Sassoli kommenteeris, et Poola kohtu otsus ei jää tagajärgedeta.

"Euroopa Liidu õiguse ülimuslikkus peab olema vaieldamatu. Selle rikkumine tähendab meie liidu ühe aluspõhimõtte vaidlustamist," lausus Sassoli.

Sassoli kutsus Euroopa Komisjoni üles tegema vajalikke samme.

Euroopa Komisjon väljendaski neljapäeval muret seoses Poola põhiseaduskohtu otsusega.

Euroopa Liidu justiitsvolinik Didier Reynders kinnitas, et kasutatakse kõiki nende kasutuses olevaid vahendeid, et tagada Poolas EL-i õiguse ülimuslikkus.

Reyndersi sõnul ootab ta otsusega üksikasjalikku tutvumist. Volinik toonitas ühtlasi, et Euroopa õiguse ülimuslikkuse põhimõtted siseriikliku õiguse ees ja Euroopa kohtulahendite siduvus on ühenduse kesksed alused.

Varssavi suhted Brüsseliga on viimasel ajal halvenenud.

Septembri algul süüdistas Poola valitsus Euroopa Komisjoni väljapressimises, sest too tegi ettepaneku Varssavile pandeemia taastefondist ette nähtud raha mitte kätte anda, kuni ta ei ole tunnistanud EL-i seaduste ülimust.

Poola parlamendi asespiiker Ryszard Terlecki nõudis seepeale "drastilisi lahendusi" tülis EL-iga.

"Britid näitasid, et Brüsseli bürokraatia diktatuur neile ei sobi. Nad keerasid selja ja lahkusid," ütles Terlecki.