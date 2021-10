Prantsusmaa minister kritiseeris teravalt hiljutist Poola kohtuotsust

Prantsusmaa Euroopa asjade minister Clement Beaune kritiseeris reedel teravalt Poola vastuolulist kohtuotsust, kus leiti, et osa Euroopa Liidu lepingute artikleid on Poola põhiseadusega ühitamatud.

"Kui Euroopa vabaduste põhireegleid ei austata, siis ei saa Poolat ka toetada," ütles reedel Beaune.

Beaune süüdistas Poolat oma EL-iga sõlmitud lepingu rikkumises. "See on väga tõsine, see on de facto lahkumise oht," ütles Beaune.

Poola põhiseaduskohtu president Julia Przylebska tõi otsuses välja mitu artiklit, mis on tema sõnul põhiseadusega ühitamatud. Samuti ütles ta, et EL-i institutsioonid "ületavad neile lepetes ettenähtud pädevuse ulatust".

Euroopa Liidu justiitsvolinik Didier Reynders kinnitas, et kasutatakse kõiki nende kasutuses olevaid vahendeid, et tagada Poolas EL-i õiguse ülimuslikkus.

Poola peaminister Mateusz Morawieck välistas, et Poola lahkub Euroopa Liidust. "Poola koht on ja jääb Euroopa riikide perekonda," ütles Morawieck.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen lubas reedel kaitsta Euroopa Liidu õiguse ülimuslikkust.

Von der Leyen nimetas Euroopa Liitu "väärtuste ja seaduste kogukonnaks.

"EL kaitseb meie liidu õigusliku korra aluspõhimõtteid. Sellest sõltuvad meie 450 miljonit eurooplast," ütles von der Leyen.

Varssavi suhted Brüsseliga on viimasel ajal halvenenud.

Septembri algul süüdistas Poola valitsus Euroopa Komisjoni väljapressimises, sest too tegi ettepaneku Varssavile pandeemia taastefondist ette nähtud raha mitte kätte anda, kuni ta ei ole tunnistanud EL-i seaduste ülimust.

Poola liitus Euroopa Liiduga 2004. aastal.