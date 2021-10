CIA lõi uue Hiinale keskendunud üksuse

"Üksuse eesmärk on seista vastu Hiina Rahvavabariigist tulenevatele väljakutsetele. Need hõlmavad kõiki agentuuri missioonipiirkondi," teatas CIA.

"Uus üksus tugevdab veelgi meie kollektiivset tööd kõige olulisemate geopoliitiliste küsimuste osas," ütles CIA juht William Burns.

CIA uus Hiina üksus on eraldiseisev osakond. Varem tegutses Hiina küsimustega agentuuri Ida-Aasia ja Vaikse ookeani üksus, teatas Politico.

CIA endised juhid kiitsid Burnsi, et agentuuris loodi uus Hiina üksus.

"Kui mõni riik väärib oma üksust, siis on see Hiina. Komparteil on ülemaailmsed ambitsioonid, mis esitavad väljakutse USA huvidele ja rahvusvahelisele korrale," ütles CIA endine juht John Brennan.

"Pole kahtlust, et me vajame palju paremat informatsiooni selle kohta, millega Hiina tegeleb," ütles USA endine kaitseminister ja CIA juht Leon Panetta.

Kolmapäeval kohtus riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan oma Hiina kolleegi Yang Jiechiga. Sullivan arutas Jiechiga ka pingelist olukorda Taiwani väinas, Politico.