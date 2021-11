CIA juht kohtus Moskvas tähtsa Vene ametnikuga

"Burns ja Patrušev arutasid Venemaa ja USA suhteid," teatas teisipäeval Venemaa julgeolekunõukogu pressiteenistus.

"CIA direktor William Burns juhib USA kõrgete ametnike delegatsiooni Moskvas. Nad kohtuvad Venemaa valitsuse liikmetega, et arutada kahepoolsete suhetega seotud küsimusi" teatas USA Moskva saatkond.

USA ja Venemaa suhted on viimastel aastatel halvenenud. Pingeid tekitavad mitmed erimeelsused. Lääs on kehtestanud Venemaale rea sanktsioone Krimmi annekteerimise tõttu 2014. aastal, valimistesse sekkumise, küberrünnakute ja opositsionäär Aleksei Navalnõi mürgitamise eest.

USA president Joe Biden väidab, et tahab siiski teha Moskvaga koostööd konkreetsetes küsimustes. Need on strateegilise relvastuse vähendamine, küberrünnakud ja Iraani tuumakõnelused, vahendas Rferl.