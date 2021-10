Naiskandidaate on valimistel endiselt vaid veidi üle kolmandiku

Veel viimast päeva paistab eesti maailmas silma riigina, kus nii president kui ka peaminister on naine. Homme aga vahetub president ja algab ka kohalike valimiste eelhääletus. Valida saab 10 025 kandidaadi seast, kellest 38 protsenti on naised. Naiste ja meeste osakaal valimistel on püsinud samal tasemel juba aastakümneid.

Võrreldes esimeste taasiseseisvumisjärgsete kohalike valimistega 1993. aastal on naiste osakaal valimisnimekirjades kasvanud 10 protsenti. Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta sõnul sõltub see sellest, kuidas me ühiskonnas üldiselt naistesse suhtume.

"Praxise viimase uuringu põhjal mõjutab näiteks see, et naised ei saa minna õhtul koosolekutele, sest lasteaed pannakse kinni. Mõjutas ka distantsõpe, kus uuringute järgi naiste koormus oli oluliselt suurem. Teisest küljest ka erameedia kajastus – praegustestki valimistest oleme näinud, kuidas naisi hinnatakse nende "kuumuse" järgi, aga mitte selle järgi, millised on nende teadmised," lausus Pakosta.

Valimistulemused näitavad, et valituks osutub keskmiselt 30 protsenti naistest ja 70 protsenti meestest. Nii et naistel on palju vähem lootust valituks saada kui meestel.

Riigi valimisteenuste juhi Arne Koitmäe sõnul sõltub valimistulemus palju ka valimisnimekirja ülesehitusest, kuid selle üle otsustavad juba erakonnad ja valimisliidud ise.

"Protsent tulebki sellest, palju neid üles seatakse ja millistel kohtadel nad nimekirjas on. Kui kasutatakse nii-öelda tõmblukusüsteemi ehk mehed ja naised pannakse nimekirjas vaheldumisi, siis osutub ilmselt ka rohkem naisi valituks. Tõsi, kohalikel valimistel valituks osutumiseks on vaja rohkem hääli ehk nimekirjas reastatakse kandidaadid ümber vastavalt häälte arvule, aga eks teistpidi on tõsi ka see, et kes on nimekirjas eespool, sellel on kabiinis eelis," rääkis Koitmäe.

Pakosta kutsus valijaid vaatama nimekirjasid avatud pilguga. "Valige oma lemmik, aga vaadake, äkki te saate toetada kedagi, kes teie huve paremini esindaks ja aitaks kaasa sellele, et otsused on kvaliteetsemad, sest erinevad vaatepunktid on esindatud," lausus ta.

Eelhääletamine algab juba esmaspäeval ja kestab laupäeva õhtuni.