Reformierakond ja EKRE toetus on sisuliselt võrdne. Keskerakond on enne valimisi pisut kosunud, samas kui Eesti 200 on kaotanud toetust. Kell 11 kommenteerivad ERR-i veebisaates värskeid uuringutulemusi Tõnis Stamberg, Anvar Samost ja Urmet Kook.