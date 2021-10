Politoloog: valimistulemused annavad vihjeid ka riigikogu valimistele

Solvaku hinnangul on valimiste olulisemad märksõnad Eesti 200 tulek ja EKRE toetuse suurenemine.

"Ma ütleks, et Eesti 200 tulek ilmselgelt annab nüüd kindlust valijatele tulevikus natuke julgemalt nende poolt hääletada ja EKRE oluliselt suurendas oma toetust," sõnas ta.

"Suurematel erakondadel tulemus jäi enam-vähem samaks, Tallinnas ja Tartus ülemäära palju ei muutunud. Räägime küll, et ei ole enamust enam Tallinnas Keskerakonnal, aga tegelikult tehniliselt on neil isegi natuke rohkem hääli. Nii et nüüd on vaja üks väike koalitsioonipartner juurde tuua. Muidu suurtes keskustes ülemäära suuri muutusi ei toimunud, välja arvatud mõned üksikud enamusest ilmajäämised," lisas ta.

Kohalikelt valimistelt saab vihjeid otsida ka tulevasteks riigikogu valimisteks.

"Jällegi, näitamaks, et mingitel erakondadel on reaalne šanss riigikogus kas üle künnise saada - Eesti 200 puhul - või siis veel suuremat toetust saada - näiteks EKRE puhul," sõnas ta.

"Aga vaatame ka, mis Tallinnas juhtuma hakkab. Võib-olla ei oleks väga mõistlik, kui tuleb selline koalitsioon, kus on Reformierakond ja Keskerakond, sest esiteks on see nagunii natuke liiga suur, pole vaja kahe kõige suurema fraktsiooni pealt seda kokku panna, aga teine asi, mis sorti märklaua see annab opositsioonierakondadele. Kui nii Toompeal kui ka all-linnas on sama koalitsioon võimul, siis nendel, kes soovivad muudatust, selle pealt kampaania üles ehitavad, on oluliselt lihtsam oma sõnumit valijateni viia. Ma arvan, et sellest oleneb päris palju. See on proovijooks selles suhtes, mis nüüd tuleb riigikogu valimistel," selgitas Solvak.