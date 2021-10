Pärnus alustasid võimukõnelusi valimisliit, Reformierakond ja Keskerakond

EKRE võttis Pärnus valimisvõidu, saades kümme kohta 39-liikmelises volikogus. Ühe mandaadiga jäid neile alla Reformierakond ja linnapea Romek Kosenkraniuse valimisliit. Keskerakonnal on uues volikogus viis kohta.

Koalitsioonikõnelusi alustavad osapooled ütlesid, et tähtsaim asi koalitsioonilepingus saab olema uue silla ehitamine.

"Me näeme, et kõnelused on alanud nende inimestega, kellega see Pärnu sild on võimalik ära teha," ütles Romek Kosenkranius ERR-ile.

Sama märkis Reformierakonna esinumber Toomas Kivimägi. "Selle võimaliku koalitsiooni suurim väljakutse on Pärnu silla tegelik ehitamine /.../ Ja ma olen täiesti veendunud selles, et ei ole paremat koalitsiooni kui see, mille läbirääkimisi tänased kolm osapoolt alustasid.

Ta lisas, et knädala ajaga saab koalitsioonilepe valmis ja ametid jagatud.

Keskerakonna esinedaja Andrei Korobeinik rõhutas samuti silla ehitamise vajadust. "Pärnu huvides on see, et linna areng oleks sama kiire, nagu ta on olnud viimastel aastatel," sõnas Korobeinik.

Kandidaatidest enim hääli kogus Pärnu Ühendab esinumber, linnapea Romek Kosenkranius, 2411. EKRE esinumber, endine siseminister Alar Laneman sai 1554 häält.

Alar Laneman ütles, et koalitsiooni loomine ilma EKRE-ta on pettumus, sest tema sõnul oli kokku lepitud koalitsiooni jätkamine Keskerakonna ja valimisliiduga Pärnu Ühendab.

"Muidugi on see pettumus, kui inimeste kohta, kellesse sa suhtud lugupidavalt ja on alus arvata, et nende sõna peab, tulevad välja asjad, mis näitavad, et nende sõna ei pea," ütles Laneman.

"Meil oli eile kaks kokkusaamist, kell 11 ja kell 15. Ja kolmas suhtlus oli telefoni teel õhtul. Me tegime mitu sammu. Esimene samm oligi see, et me vaatasime sügavalt silma ja küsisin, kas me jätkame vana koalitsiooniga, sest see töötas hästi, meil oli usaldus üksteise suhtes. Ja me kõik ühiselt otsustasime, et jah. Siis me rääkisime oma inimestega, kooskõlastasime. Kell 15 tegime järgmise sammu, kus juba panime paika töösuhted. Siis õhtul informeeris Romek Kosenkranius, et nad tahavad rääkida Reformierakonnaga," rääkis Laneman.

Lanemani sõnul eiratakse valija tahet, sest iga neljas Pärnu valija hääletas EKRE poolt.