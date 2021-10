Lukas Tartu linnavalitsuse liikmeks ei lähe

Reformierakonna Tartu piirkonna juhatus otsustas esmaspäeval kutsuda Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Isamaa konsultatsioonidele ettepanekuga alustada Tartus koalitsioonikõnelusi. Ütlesite esmaspäeval, et peate Reformierakonnaga konsultatsioone, kas tänaseks olete juba jõudnud konkreetsemate koalitsiooniläbirääkimisteni?

Jah, eile otsustasime alustada tänasest koalitsiooniläbirääkimisi.

Mis on need teemad, mis Isamaa jaoks on prioriteetse tähtsusega, et Tartu koalitsioonilepingusse jõuaksid?

Täna me alustamegi haridus- ja kultuuriküsimustest, mis Tartule kohane. Aga ma detaile, mis me oma programmist eriti esile tõstame, ei hakka praegu üles lugema. Me läheme ikkagi praegu oma programmi pinnalt, mis on avalik dokument. Positsioone praegu enne läbirääkimisi ei hakkaks avalikult esitama.

Kas te niipalju saate öelda, mis on juba praegu selgelt kattuvad asjad, kus on olemas ühisosa?

See ühisosa on kindlasti päris paljudes kohtades, aga jällegi neid kohti mul ei ole mõtet üles lugeda. Tartu on suur kultuuri- ja hariduskeskus ja me püüame koolid korda teha ja lasteaiatasusid langetada ja selliseid asju.Need on ju asjad, millega millega tegelevad kõik, aga täpsemalt ma praegu ei kirjeldaks.

Kas Reformierakonnaga koalitsiooni minemine teeb teid ka ettevaatlikuks? Kui usalduslik see õhkkond võimalikus sündivas koalitsioonis on?

Isamaa on praegu uuel tõusul. Me kindlasti tunnetame, et meiega arvestatakse rohkem, kui see konkreetne volinike arv volikogus eeldaks. Ja praegu on Reformierakond näidanud välja, et tal on koostöös Isamaaga suured lootused. Ja ma ei tahaks nüüd hakata nägema tulevikus mingeid pilvi.

Kas te ise olete valmis minema ka linnavalitsusse tööle nii, et te loobute kirjandusmuuseumi juhtimisest?

Ei, kindlasti mitte. Poliitika tegemine on professionaalide käes, mina praegu ei ole professionaalne poliitik. Linnavalitsuse koosseisus olemine oleks täistööajaga. Kohapealses volikogus kaasalöömine käib ikkagi muude tegevuste kõrvalt, mitte nende asemel. Ja kirjandusmuuseumile olen ma täiesti pühendunud.