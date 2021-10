Ajateenijaid on tänavu vähem, kuid mitte vaktsiininõude tõttu

Kaitseväkke võeti vastu 900 ajateenijat, mida on mõnevõrra vähem kui algselt plaanitud. Kaitseressursside ameti sõnul pole põhjuseks kehtima hakanud vaktsineerimise nõue. Ajateenijad suhtuvad vaktsineerimisse kui kohustusse, mida on parem täita.

Ämaris staabi- ja sidepataljonis on rivis 74 oktoobri kutse ajateenijat. Kõik on vaktsineeritud - muidu poleks ajateenistusse võetud.

"Ma ise olen vaktsineeritud, kuna ma pidin reisile minema. Tegin selle ära. Vaktsiinipass on elu lihtsamaks teinud, kuna saan käia teatrites ja kohvikutes," rääkis ajateenija Erik Hermaküla.

"Vaktsineerisin ennast just sellepärast, et siia tulla. Muud valikut ei olnud. Kuid - mul ei ole selle vastu midagi, aga see võiks olla natuke vabatahtlikum," rääkis ajateenija Karel Kuus.

Vabatahtlike ajateenijate osakaal on pataljonis suur, eelmisel aastal üle 60 protsendi, ütles pataljoni veebel. Eelmisel suvel tuli terve kursus Tartu Ülikoolist ja Tallinna Tehnikaülikoolist.

"Aktuaalne kaamera" küsis, kui palju oli kaadriväelaste hulgas teenistusest lahkujaid seoses vaktsineerimiskäskkirjaga.

"See on sõnademäng. Tegelikult inimesed lahkuvad omal soovil just sellepärast, et nad ei täida mingisugust muud korraldust. Küsimus ei ole vaktsineerimises, vaid muus korralduse mittetäitmises. Mina tean isiklikult kahte," ütles staabiveebel Jevgeni Kuznetsov.

Kaitseressursside amet ütles "Aktuaalsele kaamerale", et oktoobris võeti ajateenistusse peaaegu 900 kutsealust, neist vaktsiinivastaseid oli paarkümmend. Algselt oli plaanis kutsuda 1200.