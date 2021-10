Ratas: mõõdupuu on meil täna üks – kuidas haiglad vastu peavad

Keskerakonna esimehe Jüri Ratase sõnul on viiruse leviku peatamiseks töötanud piirangud meelelahutuses ja koolides, kuid need mõlemad on väga suure hinnaga. Praeguseks on piirangute otsustamisel oluline vaid üks mõõdupuu ja see on meditsiinisüsteemi vastupidavus, rääkis Ratas "Esimeses stuudios".

Kohalike valimiste tulemuste kohta sõnas Ratas, et Tartu tulemus oli lati alt läbi minek, aga üle riigi võib tulemustega rahul olla ning kuigi Tallinnas mõõdetakse Keskerakonna tulemust 40 kohaga, siis lõppresultaat oli Keskerakonnale suurepärane.

"Narva – tunnustus Katri Raigile siin, selgelt ta tegi väga suurepärase tulemuse, eks Keskerakond peab ka seal korrigeerima oma tulemust," sõnas ta.

Ministrite kehvade valimistulemuste kohta sõnas Keskerakonna juht, et valija on professionaalne ja parema tulemuse said kohalikel valimistel just need poliitikud, kes tegelevad kohalike teemadega.

Ratase sõnul pole vaja Tallinnas koalitsiooni loomisega liigselt kiirustada, kuid otsus on vaja teha ja käesolev nädal peab tooma selguse, millise koalitsiooniga edasi minna.

"Laiapindne koalitsioon on alati hea koalitsioon. Kui koalitsioon toimib, kui suudetakse viia programm ellu. Keskerakonna platvorm on olnud tugev, meil on selge nägemus järgmiseks neljaks aastaks ja pikemalt, olgu see seotud rohelise Tallinna, Tallinna haigla ehitamisega, need on need sõnumid, millega läbirääkimistele läheme," ütles Ratas.

Teiste erakondade valimistulemuste kohta ütles Ratas, et Eesti 200 on teinud jõulise sammu ja näidanud, et pretendeerivat tugevalt järgnevasse riigikogu koosseisu, EKRE aga ei suutnud neil valimistel oma eesmärki täita.

Piirangute mõõdupuuks on meditsiinisüsteemi vastupidavus

Viiruse tõkestamise meetmetest on viimase pooleteise jooksul töötanud suurte kogunemiste ja kontaktide piiramine. "Need on rasked laused, aga kontakte saab piirata meelelahutuses, mis tähendab, et riik peab seda ka kompenseerima, sest see on majandusele ränk löök. Teine on hariduses, mis on väga suurte miinustega, mis on seotud õpilaste teadmistega, haridusega, vaimse tervisega. Aga need töötavad," ütles ta.

Uued piirangud aitavad Ratase sõnul mingil määral viiruse levikut leevendada, aga kui hästi nad töötavad, selgub kahe nädala pärast. "Sõnum on täna see, et nii palju kui võimalik teha kaugtööd, nii palju kui võimalik kontakte vältida," sõnas ta.

Kultuuriminister Anneli Ott saab Ratase sõnul oma tööd jätkata, kuid märkis, et vaktsineerimata inimesed ei saa tõepoolest jaanuari keskpaigani näiteks teatrietendusi külastada. "Ma arvan, et Eesti Vabariigis me ei tohi jõuda nii kaugele, et inimesed saavad tööle minna ainult siis, kui nad on vaktsineeritud või läbipõdenud. Seda ma ei toeta."

Ratase sõnul peaks riskirühmas inimeste esimesi või tõhustusdoose siiski rahaga motiveerima, kuigi seda meedet valitsus heaks ei kiitnud. "Ma pean seda õigeks, see aitab tegelikult vaktsineerimist tõsta," ütles ta, nentides, et koalitsioonis sel teemal üksmeelt ei ole.

Ratas sõnas, et plaanilise ravi sulgemine oleks ühiskonnas katastroofiline olukord. "Tegelikult on töötanud eeskätt kaks väga rasket ja ränka reeglit, see on seotud meelelahutusega ja haridusega ja mõlemal on väga suur hind," ütles ta.

Saatejuhi küsimusele, mis hetkel võetakse ette järgmine samm sulgemiste osas, vastas Ratas, et mõõdikuks on haiglate koormus. "Mõõdupuu on täna meil üks – kuidas meie meditsiinisüsteem, meie haiglad peavad vastu," sõnas Ratas.

Keskerakonna ettepanekute seas on ka vaktsiinikahjude fondi rajamine, mis Ratase sõnul peaks pakkuma kindlustunnet neile, kes kardavad tüsistusi. "Kui inimestel on hirm, et ta teeb vaktsiini ja seal on mingi kahjustus, siis on võimalik end selle vastu kindlustada," ütles ta.

Senised meetmed inimeste vaktsineerima kutsumiseks inimestele enam ei toimi, sõnas Ratas. "See lagi on käes. Et nüüd teha siit järgmist sammu, on vaja teistsuguseid meetmeid ja need on vaja öelda selgelt välja," ütles ta.

Niisama rusika lauale löömine lõhestaks ühiskonda, märkis ta. "Sellises kriisis on poliitikute roll teha kõik selleks, et meil ei oleks piltlikult öeldes ühes toa nurgas üks meeleavaldus, teises teine. Sealt võivad edasi palju tõsisemaks minna need tagajärjed, seda ei ole vaja."