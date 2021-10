Kogukonnad ootavad tuuleparkide rajamisel võimalust kaasa rääkida

Viimasel ajal on hakanud laiemalt levima teadmine, et kogukondadel on tuuleparkidest rohkem võita kui kaotada. Selle eeldus on, et toimuks põhjalik keskkonnamõjude hindamine ja elanikud saaksid vastavate toimingute igas etapis kaasa rääkida.

Pärnus toimunud Eesti Energia keskkonnapäeval rõhutati, et taastuvenergiat tuleb arendada koostöös kohaliku kogukonnaga ja kohalike kasu tuuleparkidest ei tähenda üksnes raha. Aga rahast ehk talumistasust räägiti samuti.

Praegu, kui elektrihind püstitab järjest rekordeid, on Eesti Energia juhi Hando Sutteri sõnul õige aeg arutada kõiki võimalusi, et odava elektri pakkumist tuleks juurde.

"Meie piirkonnas kõige odavam elekter tuleb täna tuulest. Täna on toimunud ka Eestis see muutus peas ära, et teistmoodi ei saa, et midagi on vaja ette võtta. Ja kui me tahame oma keskkonnajälge vähendada, siis elektrifitseerimine just rohelise elektriga on see tee," rääkis Sutter.

Üks Enefit Greeni arendatavaid maismaatuuleparke asub Pärnus Paikuse osavallas. Sealgi on arutatud elanikele talumis- või tuulikutasu maksmist, aga arvestada tuleb, et see teeb elektri kallimaks.

"See ei ole midagi uut tegelikult, me oleme seda varem ka teinud. Ja mingis mõttes me eeldamegi, et kui me teeme tuulepargi ja see läheb kogukonda, siis me jagame seda tulu. Aga see ei saa olla üüratu tegelikult, selliselt, et elektrihind oluliselt kasvaks tänu sellele," sõnas Enefit Greeni tuuleenergia valdkonna juht Lauri Ulm.

Liivi lahe tuulepargi rajamisel kardavad kohalikud kalurid piirkonnast kala kadumist.

"Minu eesmärk ei ole mitte raha saada niisama kellegi käest. Minu eesmärk on, et mul jääks ikkagi töö alles. Ja ma saaks tegelda selle tööga, mis mulle meeldib ja millega tegelevad üle 300 inimese Pärnu lahe ääres. Asja mõte ongi see, et juhtida tähelepanu, et keskkonnamõjude hindamine teha võimalikult põhjalikult, läbi viia korralikud kalastiku-uuringud ka," rääkis kalur Raio Piiroja.

Saare Wind Energy arendab Saaremaa lähedal kuni 100 tuulikuga meretuuleparki. Konkreetsest rahast pole kohalikud veel rääkinud.

"Pigem on erinevatel koosolekutel ja vestlustel just see laiem kasu: mida võiks see anda sadamatele, teenisnduskeskus, Kuressaare kolledž, kõik muud sellised asjad. Ma arvan, et see rahaline kohalik kasu on kirss tordil," rääkis Saare Wind Energy juhatuse liige Kuido Kartau.