Tartu linna koalitsioonilepe soovitakse allkirjastada nädala lõpuks

Isamaa Tartu piirkonna juht Kaspar Kokk rääkis "Terevisioonis", et kolmapäeva õhtul on plaanis Tartu linnas koalitsiooniläbirääkimised lõpetada ning nädala lõpus ka koalitsioonilepe allkirjastada.

Kokk selgitas, et kaheksa päeva jooksul on arutletud sisuliste küsimuste üle ning nüüd asutakse jagama kohti linnavalitsuses. "Selle nädala lõpuks loodame koalitsioonilepingu allkirjastada," sõnas ta.

Koalitsiooniläbirääkimisi peavad Tartus 49-liikmelises volikogus 19 kohta saanud Reformierakond ja sotsiaaldemokraadid ning Isamaa, kes kumbki said viis kohta.

Kokk ütles, et suurimad küsimused on on seotud südalinna kultuurikeskuse (Süku) ning Suur-Tartu haldusreformiga jätkamisega. Samuti esitavad nad Eesti Raudteele konkreetsed ettepanekud, kuidas Tartu ja Tallinna vahelist rongiliiklust muuta oluliselt kiiremaks.

"Selge on see, et tänase koalitsiooni eesmärk on Süku ehitada," sõnas ta. Seejuures peavad nad oluliseks, et maja sobituks kesklinna selliselt, et looks uut linnaruumi ja annaks lisandväärtust. Selleks korraldatakse rahvusvaheline arhitektuurikonkurss.

Kokk möönis, et praegu on Sükuga tekkinud olukord, kus inimesed räägivad millestki teadmata, millest nad tegelikult räägivad.

"Valimisperiood on andnud hirmudele kõvasti hoogu juurde. Kesklinna pargi toetajad või Süku vastased on tegelikult valimiskampaanias kirjeldanud midagi, mida pole olemas ja läbi selle külvanud inimestes hirmu."

"Mina olen seda meelt, et läbi detailplaneeringu ja ma rõhutan – läbi rahvusvahelise konkursi – tulevad siia arhitektid, kes on mujal riikides linnasüdameid kujundanud ja teavad suurepäraselt, kuidas seda teha."

Kristina Kallas: linnaruum tuleb ümber ehitada

Opositsiooni jäänud Eesti 200 esimees Kristina Kallas leidis, et praegu on oht Tartu ääremaastumiseks. "Kas me jäämegi selliseks armsaks pisikeseks toredaks ülikoolilinnaks?" küsis Kallas ja arvas, et Tartu peaks muutuma Balti- ja Põhjamaades atraktiivseks keskuseks.

"Täna on probleemiks see, et meil ei ole atraktiivseid hea karjääriperspektiiviga erasektoris olevaid töökohti, see on Tartu arengu jaoks võtmeküsimus," sõnas Kallas.

Lisaks tõi Kallas välja, et Tartu võiks näidata eeskuju prügimajanduses: muutuda prügivabaks linnaks ning loobuda prügi põletamisest.

"Kliimaeesmärkide täitmine, rohealade säilitamine, prügimajanduse ümber ehitamine, transpordi ümberehitamine, linnaruumi ümberehitamine," loetles Kallas seisukohti, mille eest nemad opositsioonis soovivad seista.

"Rohealade vähendamine ei ole kindlasti see suund, kuhu Tartu peaks minema," tuli Kallas tagasi Süku teema juurde.

Ta lisas, et Tartus käib vaidlusi teistegi kesklinna rohealade säilitamise ümber: "Arenduste ja rohealade koostoime ei ole viimasel ajal Tartus väga hästi läinud ja inimeste rahulolematus selles osas on väga suur."

Kallas ennustas, et koalitsiooni ei oota ees lihtsad läbirääkimised ning Sükut puudutavates küsimustes on koalitsioonil keeruline jõuda kokkuleppele.

"On teada, et kõikides erakondades on inimesi, kes täpselt samamoodi leiavad, et parki hoonestada ei ole kõige mõistlikum tänapäeval," ütles Kallas.