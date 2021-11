Selgusid Tartu linnavalitsuse uue koosseisu kandidaadid

Koalitsioonileppe kohaselt jätkab linnapeana Urmas Klaas (Reformierakond), kuid Isamaa koalitsiooni võtmisega saab see erakond linnavolikogu esimehe ja ühe abilinnapea koha. Neli ülejäänud abilinnapea positsiooni jagavad omavahel Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna poliitikud.

Abilinnapea kandidaatideks on Reformierakonna esindajad Raimond Tamm, kelle vastutusalaks jääks linnamajandus ja ettevõtlus ning Mihkel Lees, kes hakkaks vastutama sotsiaalvaldkonna eest. Sotsiaaldemokraatidest saaks Gea Kangilaski linnaplaneerimise ja arhitektuuri abilinnapeaks ning Lemmit Kaplinski kultuuri ja hariduse valdkonna abilinnapeaks. Isamaa esindaja Priit Humal hakkaks koordineerima linnavarade ja rahanduse valdkonda.

Senises Tartu linnavalitsuses oli Reformierakonnal lisaks meeri positsioonile kolm (Lees, Tamm, Reno Laidre) ning sotsiaaldemokraatidel kaks (Kangilaski ja Asko Tamme) abilinnapead.

Tartu linnavolikogu esimeheks saaks Isamaa poliitik Tõnis Lukas. Reformierakond saab volikogu aseesimehe positsiooni ning arengu- ja planeerimiskomisjoni, majanduskomisjoni, rahanduskomisjoni ja kultuurikomisjoni esimeeste kohad. Sotsiaaldemokraatlik Erakond saaks volikogus sotsiaalkomisjoni ja keskkonnakomisjoni esimehe positsiooni, Isamaa hariduskomisjoni esimehe positsiooni.

Ehkki Tartu linnavolikogu senine esimees Kaplinski kirjutas eelmisel nädalal sotsiaalmeedias, et miski pole kokku lepitud seni, kuni linnavolikogu need otsused kinnitab ning lisas, et tal on kuni volikogu uue koosseisu kokkutulekuni aega mõelda, kas ta on valmis kandma kultuuri ja hariduse valdkonna abilinnapea vastutust, ütles ta neljapäeval ERR-ile, et kui volikogu nii otsustab, asub ta linnavalitsusse tööle.

"Mina kui senine volikogu esimees soovin rõhutada, et linnavolikogu rolli ei saa alahinnata. Aga olen valmis ametisse astuma, kui volikogu selle kinnitab. Arvan, et mul on head kogemused kultuuri ja hariduse valdkonna abilinnapea ametikoha täitmiseks," ütles Kaplinski ERR-ile.

17. oktoobri kohalikel valimistel sai Reformierakond Tartu 49-liikmelisse volikogusse 19 saadikut, Isamaa ja sotsiaaldemokraadid mõlemad viis esindajat. Nelja aasta eest toimunud valimistel sai Reformierakond 20 kohta, sotsiaaldemokraadid kaheksa ning Isamaa ja Res Publica Liit kolm kohta.

Tänavuste valimiste tulemuste kinnitamine seisab riigikohtusse jõudnud kaebuste taga, mille suhtes on otsust oodata alles nädala pärast. Alles siis saavad volikogud üle Eesti kokku tulla.