Evergrande'i asutaja varandus vähenes viimase aasta jooksul 70 protsenti

Kolmapäeval avaldas ajakiri Hurun iga-aastase Hiina rikaste edetabeli. Hui Ka Yani varanduse väärtus on viimase aastaga vähenenud 70 protsenti. Ta on nüüd Hiina miljardäride edetabelis 70. kohal. 2020. aastal oli ta rikkuselt viies hiinlane. 2017. aastal oli ta tabelis isegi esikohal, vahendas The Financial Times.

Hiina rikkaim mees on nüüd pudelivee magnaat Zhong Shanshan. Tema varanduse väärtus on umbes 60 miljardit dollarit.

Evergrande on maailmas enim võlgu olev kinnisvaraarendaja, mille võlakohustused ulatuvad 300 miljardi dollarini. Evergrande on viimase aasta jooksul kaotanud umbes 80 protsenti oma börsiväärtusest. Evergrande tegutseb terves riigis. Tegemist on Hiina ühe suurima kinnisvarafirmaga.

Hiina kompartei juht Xi Jinping tahab riigis aga vähendada sotsiaalset ebavõrdsust ja edendada "üldist heaolu". Xi tahab oma võimu riigis tugevdada.

2020. aastal tühistas kompartei Jack Ma asutatud veebipõhise finantsfirma Ant esmase avaliku pakkumise (IPO). Jack Ma veebikaubamaja Alibaba sai aga aprillis monopolide vastaste reeglite rikkumise pärast 2,8 miljardi dollari suuruse trahvi.

Pärast Antsi IPO blokeerimist vähenes Jack Ma varandus 36 protsendi võrra. Tema varanduse väärtuseks hinnatakse nüüd 39,6 miljardile dollarile. Tehnoloogiafirma Tencent juhi Pony Ma varandus vähenes 20 protsendi võrra.