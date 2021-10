Tallinna võimukõnelejad leppega ei kiirusta

Keskerakonna peasekretär Andre Hanimägi ütles, et Tallinnas koalitsiooniläbirääkimisi pidavad Keskerakond ja sotsiaaldemokraadid alustasid kolmapäeval koalitsioonileppe sisulist arutelu. Leppe allkirjastamiseni ei pruugita aga veel jõuda ka järgmisel nädalal.

Hanimägi ütles ERR-ile, et mõlemal erakonnal on väga palju häid mõtteid ning nende kõigi läbi arutamine nõuab aega. Ta lisas, et osapooled teevad konstruktiivselt koostööd ja arvestavad teineteisega.

Hanimägi sõnas, et eesmärk on koalitsioonilepe saada valmis selleks ajaks, kui koguneb esimest korda linnavolikogu, kuid kuna vaidluste tõttu pole teada, millal see juhtub, ei kiirustata ka läbirääkimistega.

Keskerakond sai Tallinna 79-kohalises volikogus 38 kohta, sotsiaaldemokraadid kuus. Pärast valimisi ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart, et Keskerakonna uksed on lahti, kui keegi soovib neid volikogus toetama asuda.

Ehkki valimistest on möödas vähem kui kaks nädalat, on juba EKRE ridadest lahkunud volikokku pääsenud Kairet Remmak-Grassmann, kes oleks üks volikogu fraktsioonitu liige.