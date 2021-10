Tallink teenis pandeemia algusest esimest korda kvartalikasumit

"Hoolimata kõrgetest kütusehindadest ja jätkuvatest koroonapandeemia mõjudest kogu majandussektorile ja meie ettevõttele, on mul hea meel, et meil on õnnestunud teenida esimest korda kvartaalset kasumit alates koroonapandeemia algusest," sõnas Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Kolmandas kvartalis oli grupi auditeerimata puhaskasum 5,5 miljonit eurot, mullu samal ajal oli kahjum 23,9 miljonit eurot. Tallinki käive kasvas kolmandas kvartalis mullusega võrreldes 18,6 protsenti 170,5 miljoni euroni.

Ettevõtte käive langes üheksa kuuga aastavõrdluses 14,7 protsenti 310,3 miljonile eurole ja kahjum vähenes 81,5 miljonilt 53,2 miljonile.

"See tulemus on esimene valguskiir viimase pooleteise aasta jooksul, mil ettevõtte kogukahjum on kokku ulatunud üle 151 miljoni euro," ütles Nõgene.

Nõgene märkis, et finantstulemusi toetas osade laevaliinide taastamine esimest korda alates pandeemia algusest ja lühiajaliste prahtimislepingute sõlmimine.

"Esimest korda alates 2020. aasta kevadest oli meil olukord, kus ainult üks laev seisis sadamas tööta ja kõiki teised laevad olid töös, mis tähendas meile müügitulu, kuid - mis kõige tähtsam – tööd meie inimestele, keda oli käesoleva aasta kolmanda kvartali lõpuks kokku ligi 4500," rääkis Nõgene.

Kontserni investeeringud kolmandas kvartalis moodustasid ühtekokku 3,7 miljonit eurot, aasta varem olid need 54 miljonit eurot.

"Kuigi kolmanda kvartali investeeringute maht ei olnud sama märkimisväärne kui eelmisel aastal samal ajal, tegime suuri edusamme meie uue süstiklaeva MyStari ehitusega, tähistades olulisi verstaposte nagu laeva ristimine ja veeskamine augustikuus," sõnas Nõgene.

Tallink võttis madalhooajaga toimetulekuks likviidsuspositsiooni tugevdamiseks laenu Nordic Investment Bankist ja viis läbi täiendava aktsiaemissiooni. Ettevõtte likviidsuspuhver oli septembri lõpus 252,5 miljonit eurot, aasta varem 115 miljonit eurot.

Nõgene ütles, et paraku algab praegu madalhooaeg ja kõrged koroonanäitajad koos kõrgete kütusehindadega ennustavad rasket talve.

"Seetõttu on võetud laenud ja ettevõtte aktsionäride poolt, keda kolmanda kvartali lõpuks oli juba rohkem kui 34 800, tehtud täiendavad investeeringud ettevõttesse meile väga vajalikud, tagamaks ettevõtte pikaaegne jätkusuutlikkus ja piisav puhver eelseisvateks rasketeks talvekuudeks ja madalhooajaks. Oleme lootusrikkad, et 2022. aasta hiliskevadel või varasuvel võime näha üldise olukorra paranemist ning loodame näha olulist reisijate arvu kasvu," lausus Nõgene.

Kolmanda kvartali EBITDA moodustas 35,1 miljonit eurot, aasta varem oli see 5,7 miljonit eurot. Aasta esimese üheksa kuu EBITDA moodustas 33,2 miljonit, aasta varem oli see 6,9 miljonit.