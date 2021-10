Pärnu uus võimuliit allkirjastas koalitsioonilepingu

"Mul on hea meel, et eelmine koalitsioon on kriisiajal Pärnu linna edukalt juhtinud ja usun et uus koalitsioon jätkab head tööd," rääkis Eesti Keskerakonna esindaja Andrei Korobeinik.

Reformierakonna esindaja Toomas Kivimägi sõnul on koalitsioonil suur potentsiaal ja kompetents uue silla rajamiseks. "Pingutame ka selle nimel, et nii kaua oodatud Supeluse tänava muutmine suveperioodil atraktiivseks jalakäijate promenaadiks kui ka Vallikääru lava saaks lähiaastatel reaalsuseks," kõneles Kivimägi.

Valimisliidu Pärnu Ühendab esindaja ja linnapeakandidaadi Romek Kosenkraniuse sõnul võimaldab kahe valitsuserakonna kaasamine koalitsiooni realiseerida uue silla rajamise unistuse ja suurendab võimalust, et riigilt saadakse selleks rahalist toetust.

Raba ja Laia tänavat ühendava kolmanda autosilla rajamiseks peavad kõik kolm osapoolt vältimatuks riigipoolset kaasrahastust vähemalt 16,7 miljoni euro ulatuses.

Pärnu Raba-Pargi tänavate silla, Rääma ja Laiale tänavale rajatavate ringristmike ning silda ja ringristmikke ühendavate tänavalõikude ehitamise maksumus pole veel teada, lähiajal kavatseb linnavalitsus välja kuulutada uue riigihanke.

Koalitsioon peab vajalikuks Rail Balticu raudtee Pärnu-Tallinna lõigu valmimist aastaks 2026 ning lubab algatada Pärnu logistikakeskuse detailplaneeringu ja rekonstrueerida Suur-Jõe liikluskoridori koos kergliiklusteega. Koostöös riigiga on vaja rajada juurdepääsuteed tulevase reisiterminali juurde Lao ja Pae tänava kaudu ning ühendused lennujaama, sadama ja raudtee kaubasõlme vahel.

Uus võimuliit kavatseb muuta osavallakeskuste juhid linnavalitsuse hääleõiguslikeks liikmeteks, mis võrdsustab Tõstamaa, Audru ja Paikuse osavalla juhi ametikoha valdkondi juhtivate abilinnapeadega.

Uues linnavolikogus on Eesti Keskerakonnal viis ning Eesti Reformierakonnal ja valimisliidul Pärnu Ühendab mõlemal üheksa kohta. Volikogu koosneb 39 rahvaesindajast.

Valimistel kõige suurema häältesaagi ja volikogus 10 mandaati saanud Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) ja volikogus kuue kohaga esindatud Isamaa jäävad opositsiooni.