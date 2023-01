Pärnu uue silla hange läheb kolmandale ringile

Silla asukoht on ammu välja valitud, aga kaks ehitushanget on luhtunud peamiselt põhjusel, et protsess on olnud liiga lühike ja seetõttu arusaamatu, tunnistas Pärnu abilinnapea Meelis Kukk.

Seekordse hankega alustati juba eelmise aasta mais. Kvalifitseerus viis ettevõtjate gruppi.

"Edasi me pidasime dialooge. Meil oli kaks dialoogivooru ja kokku oli viis ringi. Need olid põhjalikud ja sisukad ja selle aja jooksul sai selgeks, missugust sillavarianti ühed või teised taotlejad pakkusid. Ja selle protsessi raames eelkõige taotlejad ise mõtlesid läbi, kuidas nende pakutavat lahendust realiseerida, milliseid ehitusmeetodeid pakkuda, missugused takistused võivad tulla," rääkis Kukk.

"Aasta lõpus me allkirjastasime lõpp-protokollid ja tegime neile viiele ettevõtjate grupile ettepaneku pakkumuste esitamiseks. Tähtaeg on 9. veebruar kell 13. Meil on kaks komponenti, mida me hindame: hinna osatähtsus on 80 protsenti ja aeg ehitusprotsessi lõpetamiseks on 20 protsenti," lisas abilinnapea.