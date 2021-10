Õpilasesindused: distantsõpe Tallinnas on ebaproportsionaalne otsus

Õiguskantsler Ülle Madise leiab, et Tallinnal ei olnud õigust rakendada distantsõpet, kuna selle aluseks peab olema terviseameti või valitsuse otsus. Kriitiline on ka õpilasesinduste liit, leides, et tegemist on ebaproportsionaalse otsusega.

Haridusminister Liina Kersna ütles, et koroonaviiruse delta tüvi liigub eriti just noorte seas ning leevendust otsitakse testimistest.

"Vähemalt kahe nädala jooksul testime lapsi ja õpetajaid koolis kolm korda: esmaspäeval, kolmapäeval ja reedeti lapsesõbraliku lihtsa kiirtestiga, mida saavad lapsed ise teha," lausus Kersna.

Samuti peab esmaspäevast kandma kooli üldkasutatavates ruumides kaitsemaski, klassiruumides seda tegema ei pea.

Koolivaheaja lõppedes jääb osa klassiruume aga sootuks tühjaks, sest Tallinn saadab vähemalt nädalasele distantsõppele kõik linnakoolide 4.-8. klassid. Otsus on koolijuhtide seas tekitanud erinevaid arvamusi.

"Ühelt poolt see on kõigile frustreeriv, et osa peab ikkagi minema distantsõppele, aga samas, kuna (üldine kord ei ole arusaadav), üldine karantiinikord ei ole läbi arutatud ja lahtimõtestatud, siis ilmselt see on väga õige otsus, et üheks nädalaks lähevad need õpilased distantsõppele," ütles Lasnamäe gümnaasiumi ja Lasnamäe vene gümnaasiumi direktori asetäitja Andrei Kante.

Mitu koolijuhti ei ole otsusega nõus, kuid nad ei soovinud seda avalikult kommenteerida.

Ka õiguskantsler Ülle Madise leiab, et kõigis Tallinna koolides ei ole netiõpe põhjendatud ning pole selge, kelle otsusele tuginedes see on langetatud. Oma pöördumises ütles ta veel: "Koroonaviiruse leviku tingimustes toimunud distantsõpe on seni olnud probleemne. Ei saa välistada, et see piirab tegelikkuses õpilaste põhiõigust kvaliteetsele haridusele.

Samal seisukohal on ka õpilasesinduste Liidu juhatuse esimees Anette Viin.

"See tegelikult ei ole hetkel proportsionaalne, et baarid on avatud, aga koole tahetakse kinni panna. See lihtsalt ei ole õpilastele õiglane. Ka neljanda klassi õpilased ja võibolla ka 5.-6. klass, nad ei ole veel nii head iseõppimises ehk nad ei saaks kodus samamoodi hakkama. Me oleme hetkel oktoobris, aga veel eelmine kuu lubati, et see aasta ei panda koole kinni," lausus Viin.