Lukas: neli aastat on piisav, et Tartus eestikeelsele haridusele üle minna

Tartus linna koalitsioonilepingu järgi minnakse seal järgmise nelja aasta jooksul lasteaedades ja koolides üle täielikult eestikeelsele haridusele. Tõnis Lukase (Isamaa) sõnul on see täiesti teostatav.

"Neli aastat on piisav tähtaeg, et see juhtimisprotsess läbi viia. Kõigele tuleb mõelda, õppevarale, pedagoogidele, tugispetsialistidele. Aga see on kõik tehtav," lausus Lukas Vikerraadio saates "Uudis+".

Lukase sõnul jääb venekeelsetest peredest pärit lastele alles võimalus vene keelt ja kultuuri süvendatult õppida, aga õppekeeleks jääb koolides ja lasteaedades siiski eesti keel. "Tartus, kus on eesti keel ja meel, pole üleminek problemaatiline, see on tehtav," ütles ta.

Lukas täpsustas, et üleminek puudutab vaid linnale kuuluvaid koole ja lasteaedu.

Süku võib hakata koosnema mitmest hoonest

Reedel sõlmitud koalitsioonileppes on kirjad, et südalinna kultuurikeskus ehk Süku ehitatakse väiksemana kui oli seni plaanis ning muid funktsioone peale linnaraamatukogu ja Tartu kunstimuuseumi seal ette ei nähta.

"Leppisime kokku, et täiendavaid funktsioone sinna ei tule, hoone tuleb väiksem ja arhitektuurikonkurss võib anda lahenduse, et hoone on erinevate jagudes. Laseme spetsialistidel ja arhitektidel ideedega mängida ja need esitada," ütles Lukas, ja lisas, et ei ole välistatud, et suur maja jaotatakse erinevateks hooneteks.

"Et seda ei vaadataks mitte kui üht monoliitset plokki, millega on linnarahvas ära hirmutatud, vaid kui konkurss välja kuulutaud, arvestatakse ka ajaloolist tänavate võrku, näiteks Kauba tänavat, mis viis inimesed otse jõe äärde," lausus Lukas.

Sükusse ei tule sinna esialgu kavandatud black boxi ja linnagaleriid.

"Teatrid ei ole kindlasti mures, sest Tartus on teatrisaale, kus teatrit teha ilma selletagi ja black box on olemas Eesti Rahva Muuseumis, kontserdisaali võimalusi on ka mujal. Aga mitmefunktsionaalset kontserdi- ja teatrisaali ehk ei ole vaja. Selle võrra maht väheneb," lausus Lukas.

Lukase sõnul ei tohiks tema teada tehtavad muudatused mõjutada riigipoolset rahastust. Süku on üks objektidest, mis saavad ehituseks riigilt raha olulise riikliku kultuuriobjektina.

"Mina saan aru nii, et rahastustaotlust ei ole vaja ringi teha, see ei ole revolutsiooniline muudatus," ütles Lukas.

Reedel sõlmisid Reformierakond, Isamaa ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond koalitsioonileppe Tartu linna juhtimiseks aastatel 2021–2025.