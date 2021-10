Reformierakond, Isamaa ja sotsid sõlmisid Tartu koalitsioonileppe

Tartu linnapea, Reformierakonna Tartu piirkonna juhi Urmas Klaasi sõnul on leppes peatähtis Tartu linna ettevõtlus- ja elukeskkonna arendamine, et Tartu oleks atraktiivne linn, kuhu luua uusi töö- ja elukohti.

"Pöörame suurt tähelepanu Tartu kui Eesti hariduskeskuse koolide ja lasteaedade hariduse kvaliteedile ning koolihoonete renoveerimisele. Valmistume selleks, et Tartu oleks 2024. aastal kõige nähtavama ning põnevama programmiga kultuuripealinn ning rajame südalinna kultuurikeskuse," sõnas Klaas.

Isamaa erakonna Tartu piirkonna juht Kaspar Kokk ütles, et Isamaa jaoks on oluline, et koalitsioonipartnerid on valmis üheskoos suurendama Tartu tähtsust Eesti keskusena. "Peame tähtsaks viia kõik lasteaiad ja põhikoolid üle eestikeelsele õppele," lausus Kokk.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Tartu piirkonna juhi Heljo Pikhofi sõnul saavutati kindlus kahel olulisel teemal: "Lasteaiateenus järgneva nelja aasta jooksul vanema jaoks ei kalline, ehkki investeerime õpetajate töötasudesse ja hoonetesse. Teiseks jõudsime üksmeelele rattateede ehitamise tempo, jõega seotud südalinna ja lisavajadusega inimestele kohandatud linnaruumi teemadel," rääkis Pikhof.

Koalitsioonileppe järgi kannab Reformierakond linnapea, kahe abilinnapea ja volikogu aseesimehe vastutust, Isamaa Erakond volikogu esimehe ja abilinnapea vastutust, Sotsiaaldemokraatlik Erakond kahe abilinnapea vastutust.