Kriitikud süüdistavad Gatesi ja Bezost silmakirjalikkuses kliimaküsimustes

USA miljardärid Bill Gates ja Jeff Bezos kutsuvad inimesi regulaarselt üles võitlema kliimamuutuste vastu. Meedia teatel pidutsesid miljardärid hiljuti aga Türgi ranniku juures luksusjahil. Kriitikud leiavad, et miljardärid on silmakirjalikud.

Microsofti asutaja Gates tähistas eelmisel nädalal oma sünnipäeva, kohal oli 50 külalist. Külaliste hulgas oli ka Amazoni asutaja Bezos. Pidu toimus 107-meetrise luksusjahi pardal, mille rent maksab 1 miljon eurot nädalas, vahendas The Times.

Meedia teatel saabus Bezos peole helikopteriga.

Pidu kestis neli tundi. Pärast pidu läks Bezos helikopteriga tagasi enda luksusjahile.

Miljardärid saavad nüüd sotsiaalmeedias terava kriitika osaliseks. "Kohutav energiaraiskaja Bill Gates annab oma panuse heitkoguste vähendamiseks," ironiseeris miljardäri suhtes üks Twitteri kasutaja.

Eelmisel nädalal leidis Austraalia ajaleht The Sydney Morning Herald, et Gates on kliimamuutuste vastu võitleja. Gates suhtles hiljuti Austraalia peaministri Scott Morrisoniga, väites, et Austraalia peab 2050. aastaks saavutama süsinikuneutraalsuse.

Gates on kirjutanud ka mitu raamatut, kus hoiatab kliimakatastroofi eest.

Bezose varanduse väärtuseks hinnatakse umbes 200 miljardit dollarit. Gatesi varandus on umbes 120 miljardit dollarit.