Bezos annab kliimamuutuste vastu võitlemiseks kaks miljardit dollarit

Amazoni asutaja Jeff Bezos lubas kliimamuutuste vastu võitlemiseks eraldada kaks miljardit dollarit. Bezose sõnul sai ta oma kosmosereisil aru, kui habras on planeet Maa loodus.

Bezose raha läheb loodusmaastike taastamiseks ja põllumajanduse kaasajastamiseks, vahendas BBC.

Bezos osaleb Glasgow's toimuval kliimakonverentsil. Maailma rikkaim mees väitis, et sai kosmoses tõelise ilmutuse osaliseks. Juulis külastas Bezos isiklikult ilmaruumi.

"Mulle öeldi, et Maa nägemine muudab arusaama, kuidas inimesed maailma näevad. Kuid ma polnud valmis, kui reaalne see kogemus tegelikult on. Peame kõik maailma kaitsmiseks koos tegutsema," ütles Bezos.

Bezos väitis, et kaks kolmandikku Aafrika põllumaast on rikutud, kuid seda saab veel parandada.

"Saame parandada mulla viljakust, tõsta saaki ja parandada inimeste toiduga varustatust. Saame luua uusi töökohti ja kiirendada majanduskasvu," sidudes samal ajal süsinikku, ütles Bezos.

Bezos on laia profiiliga ärimees. Ta on veebikaubamaja Amazon asutaja ja suuromanik. Bezosele kuulub ka kosmosefirma Blue Origin.

Bezos investeeris hiljuti ka miljoneid dollareid Silicon Valley idufirmasse, mis uurib geenide ümberprogrammeerimist. Firma värbab maailma tippgeneetikuid, et otsida igavese elu saladust.