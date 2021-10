Koolikord uuel nädalal: testimine alates 1. klassist ja maskisoovitus

Kui algse plaani järgi pidanuks koolides kasutusele võetama nn pulgakommi meetod, mis nõudnuks lapselt vaid tampooni lutsutamist, siis esmaspäevast tulevad kasutusele siiski kiirtestid, mida tehakse ninasõõrmest õpetaja juhendamisel.

Haridusministeeriumi juhendi järgi jagab õpetaja tunni alguses testid ja 15 minutit peale proovi võtmist peaks tulemus käes olema. Samu sertifitseeritud teste kasutatakse õpilaste testimiseks koolides ja kodudes ka Austrias, märkis ministeerium.

Erivajadustega laste testimine on soovituslik ja sõltub konkreetse lapse seisundist. Ministeerium soovitab testida esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel esimese tunni alguses.

Ministeeriumi teatel on peale koolivaheaega oluline testida kõiki koolis viibijaid, et avastada koroonaviirusega nakatunud võimalikult kiiresti ja pidurdada koolikollete teket. Esimesel kahel vaheajajärgsel nädalal testivad end kõik õpilased, õpetajad ja koolitöötajad hoolimata vaktsineeritusest või läbipõdemisest kolmel korral nädalas. Edasine testimine vaadatakse üle vastavalt kujunevale olukorrale.

Haridusministeerium palub koolidel endil esimesel võimalusel teavitada testimisest 1.-12. klassi õpilaste vanemaid ning koondada tagasiside nende kohta, kes ei soovi, et ta laps koolis kiirtesti teeks.

"Juhul kui vanem ei nõustu oma lapse testimisega, tuleb tal sellest kooli teavitada, nõustumise korral lapsevanemal midagi teha ei tule. Kui lapsevanem testimiseks luba ei anna, siis vaatamata sellele saab haigustunnusteta laps koolis kontaktõppes jätkata," seisab ministeeriumi juhendis.

Testi kasutamist demonstreeriv video

Lisaks palub ministeerium pärast koolivaheaega kogu kooliperel, nii õpetajatel kui õpilastel, kanda ühiskasutatavates ruumides maski. Õpetajad võiks maski kanda ka klassitunnis.

"Koolikorralduses soovitame kasutada nn koduklasside põhimõtet, kus klasside vahel liiguvad õpetajad. See aitab vähendada koolimajas erinevate klasside omavahelist kokkupuudet. Lisaks tuleks võimalusel hoida klassis kindlaid istekohti, et vajadusel saaks hõlpsamini määratleda lähikontaktseid," juhendab ministeerium, kuidas koole ohutumalt kontaktõppel hoida.

1. novembrist uueneb lihtsustatud karantiini kord ning laieneb huviharidusse ja noorsootöösse. Koroonaviirusega nakatunuga üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses, huvitegevuses või noorsootöösasutuses lähikontakti sattunud kuni sel õppeaastal 19-aastaseks saaval õpilasel tuleb teha PCR-test alates kontakti neljandast päevast. Kuni testitulemuse selgumiseni tuleb õpilasel koju jääda. Negatiivse testitulemuse korral võib jätkata kontaktõppes ja osaleda huvitegevuses või noorsootöös. Lähikontakti korral ei pea testima haigustunnusteta vaktsineeritud või koroona hiljuti läbipõdenud õpilased.

Veel rõhutab ministeerium, et võtmetähtsusega on nii õpilaste (alates 12. eluaastast) kui õpetajate vaktsineerimine. Haridustöötajatel, kellel on vaktsineerimiskuurist möödas kuus kuud, soovitatakse teha tõhustusdoos, et kaitset tugevdada.

Jätkuvalt tuleb haridusasutustel tähelepanu pöörata õppehoonete ventilatsioonile, pidevalt ruume õhutada ning mõõta võimalusel õhu CO2 sisaldust.