Hiina lõdvendas energiakriisi läbi söetoodangu suurendamise

Hiina teatas teisipäeval, et suurendas päevast söetoodangut elektrinappuse leevendamiseks üle miljoni tonni võrra, samal ajal kui Glasgow's käivad läbirääkimised kliima soojenemise ärahoidmiseks.

Hiina, maailma suurim kivisöe importija, on viimastel kuudel rinda pistnud ulatuslike elektrikatkestustega, mis on häirinud muu hulgas ka tarneahelaid. Katkestuse taga on nii ranged emissioonikärpe eesmärgid kui rekordkõrge söehind.

Kodumaise söetoodangu suurendamise tõttu on kriis nüüd aga möödumas, teatas pühapäeva hilisõhtul Hiina kõrgeim plaanikomitee.

Riikliku arengu- reformikomisjoni teatel on keskmine päevane söetoodang tõusnud 11,5 miljoni tonnini, võrreldes septemberi lõpu 1,1 miljoni tonniga.

Toodangu kasv langeb ajale, mil maailma liidrid, kuid mitte Hiina president Xi Jinping, kogunevad Šotimaale kliimatippkohtumisele COP26, et sõlmida senisest ambitsioonikam lepe kasvuhoonegaaside emissiooni vähendamiseks.

Xi, kelle riik on maailma suurim kasvuhoonegaaside emiteerija, on kohtumisel osalemise asemel esitanud kirjaliku avalduse.