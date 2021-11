Kiik: valitsus isolatsioonikohustuse muutmist ei poolda

Ehkki teadusnõukoda soovitas valitsusel kehtestada eneseisolatsiooni kohustus neile inimestele, kelle perekonnas on koroonaviirusega nakatunud, siis Tanel Kiige sõnul võiks selline piirang jääda vaid soovituse tasemele.

"Meil ei ole täna kokkulepet, et me neljapäeval läheksime seda eneseisolatsiooni kohustust muutma," ütles ta intervjuus ERR-ile.

"See, kas me lähme mingi hetk juriidilist korraldust muutma, seda on hetkel raske öelda, kuna neid arutelusid ei ole nii põhjalikult valitsuskabinetis peetud."

Kiik ei nõustu Anneli Oti pakutud ettepanekutega

Teisipäeva hommikul oma tagasiastumisest teatanud keskerakondlasest kultuuriminister Anneli Ott leidis, et vaktsineeritud ja vaktsineerimata inimestel ei tohiks meelelahutuses vahet teha ning üritustest osavõtmine võiks toimuda ka negatiivse testi alusel.

Oti erakonnakaaslase Tanel Kiige sõnul seda olukorda enam muuta ei saa.

"Neid otsuseid valitsuskabinet praeguse viiruseleviku tingimustes tagasi pöörata ei saa," kommenteeris Kiik. "Need on hetkel kokku lepitud kehtima kuni 10. jaanuarini 2022."

Kiik selgitas, et valitsuse arutelud on olnud põhjalikud ning keskendunud sellele, kuidas ühelt poolt edendada vaktsineerimist ning samal ajal tagada erinevate ürituste ja tegevuste avatust ning käivet. "Praegu oleme jõudnud nende otsusteni, tuginedes teadusnõukoja ja terviseameti hinnangutele," ütles Kiik.

"Covid-19 kriisi ajal ei ole kunagi olnud valitsuse laual kahte või kolme seisukohta, alati on neid mõtteid ja ettepanekuid olnud rohkem," vastas Kiik küsimusele, kas vastab tõele ametist lahkuva kultuuriministri Anneli Oti väide, nagu oleks Reformierakond karmimate piirangute pooldaja ning valitsuserakonnad on eri meelt.

"Näeme, et ka teadusnõukojas on erinevaid seisukohti – ka ajas muutuvaid, kuna andmed uuenevad, teadmine kasvab ja epidemioloogiline olukord muutub."